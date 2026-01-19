Ισπανία: Η κυβέρνηση Σάντσεθ αντιμέτωπη με τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων - Τουλάχιστον 39 οι νεκροί (pics&vids)

Πληθαίνουν τα ερωτήματα και οι πιέσεις στην Ισπανία ώστε να δοθούν εξηγήσεις και να βρεθούν τα αίτια που οδήγησαν στη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία που έλαβε χώρα την Κυριακή στα νότια της χώρας, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Continúan las tareas de rescate en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz



Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισπανικών αρχών, υπάρχουν 39 άτομα που έχουν σκοτωθεί από το δυστύχημα που έγινε κοντά στην Αδαμούθ όταν «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Adamuz es una estación. Y lo es aunque no tenga edificio de viajeros. Una estación, en términos ferroviarios, es la dependencia que tiene cambios de agujas (para cambiar a los trenes de vías).



Τουλάχιστον 122 άτομα συγκρούστηκαν, με 48 να νοσηλεύονται και 12 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το 2013, , όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη βορειοδυτική πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα 80 νεκρούς και 145 τραυματίες.

Πάνω από 200 τρένα μεταξύ Μαδρίτης και της νότιας περιοχής της Ανδαλουσίας -συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων Κόρδοβα, Σεβίλλη και Γρανάδα- ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με το RTVE.

«Το τρένο ανατράπηκε στο πλάι... μετά όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που άκουγα ήταν κραυγές», είπε η Άνα, μια νεαρή γυναίκα που επέστρεφε στη Μαδρίτη και νοσηλευόταν σε κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στο Αδαμούθ.

Κουτσαίνοντας και τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, με το πρόσωπό της καλυμμένο με επιδέσμους, περιέγραψε πώς την έβγαλαν από το τρένο καλυμμένη με αίμα από ένα παράθυρο άλλοι επιβάτες που είχαν διαφύγει. Οι πυροσβέστες έσωσαν την αδελφή της από τα συντρίμμια και ένα ασθενοφόρο τις μετέφερε και τις δύο στο νοσοκομείο.

«Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν καλά και άλλοι που ήταν πολύ, πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Τους είχες μπροστά σου και ήξερες ότι θα πεθάνουν, και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», είπε.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ ακύρωσε το πρόγραμμα της Δευτέρας ενώ δεν πρόκειται να μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπως ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του τη Δευτέρα.

Τι λένε οι αρχές

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πούεντε, δήλωσε πως τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και πρόσθεσε πως τη διαλεύκανση τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι αποσβολωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. «Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και θα ρίξει φως στα αίτια, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», κατέληξε.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής Adif.

Η κυβέρνηση δέχτηκε κριτική πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές χαλκού καλωδίων από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων, καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειων αγροτικών περιοχών.

Η Ισπανία άνοιξε το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα Ave της Renfe.

Η Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού φορέα Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά στη διαδρομή Μαδρίτη-Βαρκελώνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η Alvia λειτουργεί από την Renfe.