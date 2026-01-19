Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: 24 νεκροί και 73 τραυματίες - «Νύχτα βαθιάς οδύνης» λέει ο Σάντσεθ (pics&vids)

Τουλάχιστον σε 24 ανέρχεται ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή κατά τη σύγκρουση δύο τρένων στη Νότια Ισπανία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση των νεκρών.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο Αδαμούζ της επαρχίας Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… pic.twitter.com/dV3T9V1daI — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 18, 2026

Από τα 73 άτομα που νοσηλεύονται, πάνω από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς τη Δευτέρα ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο.

«Η δύναμη του ατυχήματος ήταν πολύ μεγάλη... πιθανότατα θα βρούμε (περισσότερα) πτώματα», είπε ο Μορένο, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια των τρένων και να εντοπιστούν τυχόν νέα θύματα.

Los vecinos y vecinas de Adamuz volcados con los afectados del accidente. Colchones, agua, comida, viajes en coche. Dando todo lo que tienen.



Luz en mitad del horror. Andalucía.



El Pueblo Andaluz siempre saca lo mejor. 💚 pic.twitter.com/kmJXQLYJeP — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) January 18, 2026

Η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι ο 27χρονος οδηγός του τρένου Μαδρίτη-Ουέλβα, που συγκρούστηκε, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Ισπανοί που επέστρεφαν από τη Μαδρίτη μετά το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι σαφές πόσοι τουρίστες επέβαιναν στα τρένα, καθώς ο Ιανουάριος δεν είναι περίοδος διακοπών στην Ισπανία.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ακόμα τρέμω», δήλωσε στην El Pais η Μαρία Σαν Χοσέ, 33 ετών, επιβάτης του τρένου υψηλής ταχύτητας Μάλαγα-Μαδρίτη που εκτροχιάστηκε πρώτα.

Ένας επιβάτης του δεύτερου τρένου, ο οποίος δεν ταυτοποιήθηκε, δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι αποσκευές τους έπεσαν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα στο τέταρτο βαγόνι, το τελευταίο, ευτυχώς».

Το δεύτερο τρένο, που κατευθυνόταν προς την Ουέλβα και λειτουργούσε από την κρατική Renfe, ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 200 χλμ. ανά ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με την El Pais.

Δεν είναι σαφές με ποια ταχύτητα ταξίδευε το πρώτο τρένο όταν εκτροχιάστηκε.

Η αιτία του ατυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε , προσθέτοντας ότι είναι «πολύ περίεργο» να συμβεί εκτροχιασμός σε ευθεία γραμμή. Αυτή η γραμμή ανακαινίστηκε τον Μάιο, πρόσθεσε.

Παγιδευμένοι άνθρωποι

Το ατύχημα συνέβη στις 7.45 μ.μ. (τοπική ώρα), περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου Iryo από την Κόρδοβα με προορισμό τη Μαδρίτη, σύμφωνα με τις αρχές.

«Το τρένο Iryo 6189 Μάλαγα - (προς Μαδρίτη) εκτροχιάστηκε από τη γραμμή στο Αδαμούζ, συντρίβοντας την παρακείμενη γραμμή. Το τρένο (Μαδρίτη) προς Ουέλβα που ταξίδευε στην παρακείμενη γραμμή εκτροχιάστηκε επίσης», ανέφερε η Adif, η εταιρεία που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🔴 🚅🚄🚑#ÚltimaHora #Actualización Al menos 21 fallecidos y varios heridos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de #Adamuz https://t.co/lZXM1jFX0U pic.twitter.com/g3jAmztToH — DiarioSabemos (@DiarioSabemos) January 18, 2026

Ο Πουέντε είπε ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου, του Renfe Alvia, το οποίο εκτροχιάστηκε κατά την πρόσκρουση και έπεσε από την πλαγιά του σιδηροδρομικού αναχώματος. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άτομα και στο δεύτερο 16, ανέφερε.

Ένα τρένο της Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε, συγκρούστηκε με το τρένο της Renfe που ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη Χουέλβα και το έριξε κάτω από το ανάχωμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

BREAKING:

Interior video from the high-speed train derailment in Adamuz, Córdoba, shows passengers awaiting evacuation inside the carriages. pic.twitter.com/ptbd8j77oK https://t.co/zKMdq3FcB3 — AsiaWarZone (@AsiaWarZone) January 19, 2026

Το τρένο της Iryo μετέφερε περισσότερους από 300 επιβάτες, ενώ το τρένο της Renfe μετέφερε περίπου 100.

Ο Πάκο Καρμόνα, αρχηγός της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, δήλωσε στο TVE ότι ενώ το Iryo είχε εκκενωθεί λίγες ώρες μετά το ατύχημα, τα βαγόνια της Renfe είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, με στρεβλωμένα μέταλλα και καθίσματα.

«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων από περιοχές που είναι πολύ στενές», είπε. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όσους είναι ακόμα ζωντανοί. Αποδεικνύεται μια πολύπλοκη εργασία».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το πρόγραμμά του για τη Δευτέρα για να ασχοληθεί με την τραγωδία, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Οι ξένες πρεσβείες έστειλαν μηνύματα κειμένου στο προσωπικό τους ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν ότι είναι ασφαλείς.

Ο δήμαρχος του Αδαμούζ, Ραφαέλ Μορένο, δήλωσε στην El Pais ότι ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος μαζί με την τοπική αστυνομία και είδε αυτό που πίστευε ότι ήταν ένα σοβαρά τραυματισμένο πτώμα λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο του ατυχήματος.

«Η σκηνή είναι φρικτή», είπε. «Δεν νομίζω ότι ήταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι σαφές. Τώρα οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι της περιοχής επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες».

Οι εικόνες της τοπικής τηλεόρασης έδειξαν ένα κέντρο υποδοχής που είχε στηθεί για τους επιβάτες στο Αδαμούζ, μια πόλη 5.000 κατοίκων, με τους ντόπιους να φέρνουν τρόφιμα και κουβέρτες, καθώς η θερμοκρασία τη νύχτα κυμαινόταν γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου.

Οι δακρυσμένοι επιβάτες που αποβιβάζονταν από το λεωφορείο μίλησαν σύντομα στον τοπικό Τύπο πριν οδηγηθούν στο εσωτερικό.

Ο Σαλβαδόρ Χιμένεθ, δημοσιογράφος του TVE που βρισκόταν στο τρένο της Iryo, μοιράστηκε εικόνες που έδειχναν το μπροστινό μέρος του πίσω βαγονιού του τρένου να βρίσκεται στο πλάι, με τους επιβάτες που είχαν διασωθεί να κάθονται στο αναποδογυρισμένο του μέρος.

Ο Χιμένεθ είπε στο TVE μέσω τηλεφώνου από δίπλα στα τρακαρισμένα τρένα ότι οι επιβάτες είχαν χρησιμοποιήσει σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να βγουν έξω, και ότι είχαν δει δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια.

Η Iryo είναι μια ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, στην οποία η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Το τρένο που εμπλέκεται ήταν ένα τρένο Freccia 1000 που ταξίδευε μεταξύ Μάλαγα και Μαδρίτης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ferrovie dello Stato.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι λυπάται βαθιά για το συμβάν και ότι έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe ανέφερε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τρένου της Iryo που βρισκόταν στην πορεία του, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να διασώζουν επιβάτες.

Η Renfe ανέφερε ότι ο πρόεδρος της ταξιδεύει προς τον τόπο του ατυχήματος και ότι η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους. Η Adif έχει αναστείλει όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.