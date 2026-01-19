ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ».

Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.



At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προθέτει το υπουργείο.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.