Jerusalem Post

Η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί αυτές να βασίζονται στον «αμοιβαίο σεβασμό και τα αμοιβαία συμφέροντα», αλλά είναι επίσης έτοιμη για πόλεμο, αν αυτή είναι η πρόθεση της Ουάσιγκτον, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγκτσί, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό, πρόσθεσε ότι ο σκοπός της επίσκεψής του στο Λίβανο ήταν να συζητήσει τις «προκλήσεις και απειλές» του Ισραήλ για την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και την επέκταση των διμερών σχέσεων.

Ο Αραγκτσί μίλησε στο πρακτορείο Mehr News Agency για το ταξίδι του στο Λίβανο την Τετάρτη. Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι θα κάνει το ταξίδι μαζί με μια οικονομική αντιπροσωπεία.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πραγματοποιεί το ταξίδι μετά την άρνηση του Λιβανέζου υπουργού Εξωτερικών να επισκεφθεί την Τεχεράνη

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιουσέφ Ράτζι, αρνήθηκε μια πρόσκληση να επισκεφθεί την Ισλαμική Δημοκρατία, προτείνοντας οι δύο χώρες να πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε μια ουδέτερη, τρίτη χώρα που θα συμφωνηθεί από τις δύο χώρες.

Ο Ράτζι επικαλέστηκε τις «τρέχουσες συνθήκες» για την απόφασή του να μην πάει στο Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, και τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει απόρριψη του διαλόγου με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προσκάλεσε τον Ράτζι να επισκεφθεί το Ιράν στο εγγύς μέλλον για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις.