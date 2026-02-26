Ιράν προς ΗΠΑ: Ο Πεζεσκιάν υποστηρίζει πως η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε την Πέμπτη πως η χώρα του δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η αναφορά του Πεζεσκιάν ήρθε καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, συναντάται στη Γενεύη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Πεζεσκιάν είπε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι που «σημαίνει σαφώς ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

Το Reuters σημείωσε πως ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με φετφά (θρησκευτικό διάταγμα) στις αρχές της δεκαετίας του 2000.