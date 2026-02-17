Ιράν: Προειδοποιήσεις του Χαμενεΐ στις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τη «δυνατή σφαλίαρα»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη τις ΗΠΑ για ένα «συντριπτικό χτύπημα» από το καθεστώς της Τεχεράνης προς τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι αναφορές του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω των επαφών Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στη χώρα της Μέσης Ανατολής «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Σε διάγγελμα που μετέδωσαν την Τρίτη τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε σχετικά με την ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή πως «πιο επικίνδυνο από ένα στόλο πολεμικών πλοίων είναι ένα όπλο που μπορεί να τα στείλει στον βυθό της θάλασσας».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχθεί τόσο δυνατή "σφαλιάρα" που δεν θα μπορεί να σηκωθεί» συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln ηγείται μιας ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και μεταφέρει 90 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών μαχητικά F-35, καθώς και 5.680 μέλη πληρώματος. Το πλοίο φέρεται να αναπτύχθηκε στην περιοχή στα τέλη Ιανουαρίου, χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί σε δορυφορικές εικόνες μέχρι πρόσφατα.

Οι εικόνες από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 το δείχνουν στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από το Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν στείλει το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με το BBC Verify, έχουν πλέον εντοπιστεί δορυφορικά 12 αμερικανικά πλοία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Abraham Lincoln, τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke, δύο αντιτορπιλικά μεγάλου βεληνεκούς και τρία εξειδικευμένα πλοία για μάχη κοντά στην ακτή, που βρίσκονται στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν. Δύο ακόμη αντιτορπιλικά έχουν εντοπιστεί στην ανατολική Μεσόγειο κοντά στην αμερικανική βάση στον κόλπο της Σούδας, ενώ ένα άλλο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι κινήσεις των αμερικανικών αεροσκαφών περιλαμβάνουν αύξηση των μαχητικών F-15 και EA-18 στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, καθώς και μεταφορικά, ανεφοδιαστικά και επικοινωνιακά αεροσκάφη που φτάνουν από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Απαντώντας, το Ιράν ξεκίνησε ναυτική άσκηση στα Στενά του Ορμούζ με συμμετοχή πυραύλων και ναυτικών σκαφών.

Ειδικός σημειώνει ότι η τρέχουσα ανάπτυξη των ΗΠΑ διαθέτει «μεγαλύτερο βάθος και βιωσιμότητα» από προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στην Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και στην Καραϊβική κατά τη Βενεζουέλα, προσφέροντας τη δυνατότητα συνεχούς και έντονης αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή.