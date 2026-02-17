Πτώση στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές αναμένουν τα νεότερα από τις συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν

Απώλειες εμφανίζουν για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την προσοχή του «μαύρου χρυσού» να εστιάζεται στις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και το «αποτύπωμα» που αυτές έχουν στην ιδιαίτερα κρίσιμη -για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά- περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,79% στα 68,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 0,71% στα 63,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Η προσοχή των αγορών βρίσκεται στις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που αναμένονται να διεξαχθούν κατά την τρέχουσα εβδομάδα στη Γενεύη, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να βρίσκεται «ψηλά» στην ατζέντα.

Το Ιράν ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό και διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν ζητήσει διπλωματική λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Η αγορά παραμένει ασταθής εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων», ανέφερε ο Ντάνιε Χάινς αναλυτής της ANZ, μιλώντας στο Reuters.

«Εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή υποχωρήσουν ή σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατάσταση στην Ουκρανία, το ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται επί του παρόντος στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να μειωθεί γρήγορα. Ωστόσο, οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα ή περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποδειχθεί θετικό για το πετρέλαιο».