Η εφημερίδα Guardian δημοσιεύει μια αποκλειστική σειρά ακτινογραφιών και αξονικών τομογραφιών από το Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τους γιατρούς, δείχνουν την «σκόπιμη στόχευση» ζωτικών οργάνων των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής τον περασμένο μήνα.

Ένας γιατρός, ονόματι Δρ. Αχμάντ, του οποίου το όνομα έχει αλλάξει για να προστατευθεί η ταυτότητά του, αλλά τα διαπιστευτήριά του έχουν επαληθευτεί από την εφημερίδα, λέει ότι μίλησε με συναδέλφους του σε όλο το Ιράν, οι οποίοι «αναφέρουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σκόπιμων τραυματισμών από πυροβολισμούς που στοχεύουν συγκεκριμένα όργανα, κυρίως τα μάτια και την καρδιά, και λιγότερο συχνά την περιοχή των γεννητικών οργάνων».

«Αυτοί οι τραυματισμοί συνήθως περιλαμβάνουν διαπεραστικό τραύμα στο μάτι, ρήξη βολβού, σοβαρή ενδοφθάλμια αιμορραγία, βλάβη στον αμφιβληστροειδή και μόνιμη απώλεια όρασης», λέει.

Ο Guardian αναφέρει ότι εξέτασε πάνω από 75 σύνολα ιατρικών εικόνων από ένα νοσοκομείο σε μια μεγάλη ιρανική πόλη που τραβήχτηκαν ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της καταστολής.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι πολλές από τις εικόνες δείχνουν ότι οι διαδηλωτές πυροβολήθηκαν από κοντινή ή μεσαία απόσταση.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες λένε στην εφημερίδα ότι οι γιατροί τραβούσαν μόνο εικόνες ασθενών που πιστεύουν ότι μπορούν να σωθούν - πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εικόνες όσων σκοτώθηκαν ή που έφτασαν σε ιατρικά κέντρα με τα πιο καταστροφικά τραύματα.

Ένας άλλος γιατρός που δεν κατονομάζεται δήλωσε στην εφημερίδα ότι όσοι έφτασαν στο νοσοκομείο τους για ιατρική περίθαλψη ήταν ηλικίας από νήπια μέχρι παππούδες και γιαγιάδες.

«Ήρθαν με πυροβολισμούς και σφαιρίδια σε διαφορετικά σημεία του σώματος - στο στήθος, την κοιλιά, τα άκρα, τα γεννητικά όργανα... ουσιαστικά σε ολόκληρο το σώμα. Τραύματα από πραγματικά πυρά από πιστόλια, AK47», σχολίασε ο γιατρός.