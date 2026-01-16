Ιράν: O Παχλαβί καλεί σε νέες πανεθνικές διαδηλώσεις - «Το τέλος των εγκληματιών πλησιάζει»

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, απηύθυνε την Παρασκευή κάλεσμα στους διαδηλωτές του Ιράν για νέες κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Με ανάρτηση του στα social media, ο 65χρονος Παχλαβί κάλεσε σε νέα πανεθνικά συλλαλητήρια από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, καλώντας τους διαδηλωτές να δείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη «ο τέλος αυτών των αντιαιρανικών και μη ιρανικών εγκληματιών είναι κοντά».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο ίδιος υποστήριξε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας του έχουν την πίστη τους σε αυτόν και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα

Το Reuters σημειώνει πως ο Παχλάβι επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, παρόλο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στο έδαφος. Τώρα είναι η ώρα για τη διεθνή κοινότητα να τον υποστηρίξει πλήρως» ανέφερε ο Παχλάβι.

Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι κατακερματισμένη μεταξύ αντίπαλων ομάδων και ιδεολογικών φατριών - συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλάβι - και φαίνεται να έχει ελάχιστη οργανωμένη παρουσία εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της κληρικής εξουσίας.

Οι έξι προτάσεις

Ο Παχλαβί ανέφερε ότι ζητά από τη διεθνή κοινότητα«να κάνει έξι πράγματα»: