Η φονική καταστολή από τις ιρανικές Aρχές φαίνεται να μετρίασε εν πολλοίς προς το παρόν τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατοίκους. Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέες συλλήψεις την Παρασκευή, στη σκιά των επανειλημμένων απειλών των ΗΠΑ ότι θα επέμβουν αν οι σκοτωμοί συνεχιστούν.

Οι φόβοι για επίθεση των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι οι σκοτωμοί στο Ιράν μειώνονται.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, άσκησαν εντατική διπλωματία με την Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να αποτρέψουν ένα πλήγμα των ΗΠΑ, προειδοποιώντας για επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή που θα επηρεάσουν εντέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις έχουν σταματήσει, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας πως ο πρόεδρος κρατάει «όλες τις επιλογές του στο τραπέζι».

Μία γυναίκα στην Τεχεράνη δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ότι η κόρη της σκοτώθηκε σήμερα αφού έλαβε μέρος σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους. «Ήταν 15 χρονών. Δεν ήταν τρομοκράτης, ούτε ταραξίας. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ την ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη σε ένα παρακλάδι των δυνάμεων ασφαλείας που χρησιμοποιείται συχνά για να καταστείλει ταραχές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου για το υψηλό πληθωρισμό στο Ιράν, όπου η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των κυρώσεων, προτού εξελιχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ιερατικό κατεστημένο που κυβερνάει το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα, ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν στις ΗΠΑ σήμερα για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα που είπε ότι ο Ισραηλινός αρχικατάσκοπος αναμενόταν να συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στείλουν επιπρόσθετα επιθετικά και αμυντικά στοιχεία στην περιοχή, όμως η ακριβής σύνθεση αυτών των δυνάμεων και η χρονική στιγμή της άφιξής τους είναι ακόμη ασαφής, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση), αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι δεν συζητάει μετακινήσεις πλοίων.

Αρκετοί κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι στην πρωτεύουσα επικρατεί ηρεμία από την Κυριακή. Είπαν πως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πετάνε πάνω από την πόλη, όπου δεν έχουν δει κανένα σημάδι διαδηλώσεων την Πέμπτη ή σήμερα Παρασκευή.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των Κούρδων του Ιράν Hengaw δήλωσε πως δεν έχουν σημειωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την Κυριακή, αλλά «το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει πολύ περιοριστικό».

«Ανεξάρτητες πηγές μας επιβεβαιώνουν έντονη παρουσία του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις όπου είχαν σημειωθεί προηγουμένως διαδηλώσεις, καθώς και σε πολλά σημεία όπου δεν είχαν σημειωθεί μεγάλες διαδηλώσεις», δήλωσε η εδρεύουσα στη Νορβηγία Hengaw σε σχόλια στο Reuters.

Ένας άλλος κάτοικος μιας πόλης στο βόρειο Ιράν στην Κασπία θάλασσα δήλωσε επίσης πως φαίνεται να επικρατεί ησυχία στους δρόμους.

Οι κάτοικοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν για την ασφάλειά τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ταραχών σε ορισμένες περιοχές.

Η Hengaw ανέφερε πως μια νοσηλεύτρια σκοτώθηκε από απευθείας πυρά κυβερνητικών δυνάμεων στη διάρκεια διαδηλώσεων στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης. Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Το σχετιζόμενο με το κράτος πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβαρτζάν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν την Πέμπτη.

Ηλικιωμένη κάτοικος μια πόλης στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου ζουν πολλοί Ιρανοί Κούρδοι και ήταν το επίκεντρο πολλών από τα μεγαλύτερες διαδηλώσεις δήλωσαν ότι σποραδικές διαδηλώσεις συνεχίζονται αν και όχι με τόση ένταση.

Μιλώντας για τη βία που είχε σημειωθεί νωρίτερα στις διαδηλώσεις είπε: «Δεν έχω δει τέτοιες εικόνες ποτέ πριν». Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και το Ρόιτερς κατάφερε να εξακριβώσει ότι πράγματι έχουν γυριστεί σε ιατρικό κέντρο στην Τεχεράνη, δείχνουν δεκάδες πτώματα στο πάτωμα και σε φορεία, τα περισσότερα σε σακούλες και ορισμένα ακάλυπτα. Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ημερομηνία του βίντεο.

Το κρατικό Press TV μετέδωσε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν δήλωσε ότι η ηρεμία έχει αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα.

Ο απολογισμός των νεκρών που ανακοίνωσε η εδρεύουσα στις ΗΠΑ οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA έχει αυξηθεί λίγο από την Τετάρτη, και έχει φθάσει τους 2.677 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνονται 2.478 διαδηλωτές και 163 άνθρωποι που ταυτοποιήθηκαν ότι συνδέονται με την κυβέρνηση.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters αυτή την εβδομάδα πως περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο αριθμός των απωλειών είναι μεγαλύτερος εκείνου προηγούμενων εξάρσεων ταραχών που είχαν κατασταλεί από το κράτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και είπε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει στην περιοχή, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Πεζεσκιάν είπε στον Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν άμεσο ρόλο στην αναταραχή, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ. Οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει ξένους εχθρούς ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις και εξοπλίζουν ανθρώπους που είπαν ότι είναι τρομοκράτες για να θέσουν στο στόχαστρο τις δυνάμεις ασφαλείας και να διενεργήσουν επιθέσεις.

Η HRANA ανέφερε πως περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, όμως το Tasnim ανέφερε πως 3.000 άνθρωποι κρατούνται.

Το Tasnim μετέδωσε επίσης αυτό που χαρακτήρισε σύλληψη μεγάλου αριθμού ηγετών στις πρόσφατες ταραχές στη δυτική επαρχία Κερμανσάχ, και τη σύλληψη πέντε ανθρώπων που κατηγορούνται για βανδαλισμό πρατηρίου βενζίνης και βάσης των Μπασίτζ στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν.

Axios, NYT, AFP - Οι ΗΠΑ «ζυγίζουν» επέμβαση στο Ιράν: Τι θα συζητήσουν ο επικεφαλής της Μοσάντ με τον Γουίτκοφ

Και όλα αυτά ενώ ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για διαβουλεύσεις σχετικά με τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής αντίδρασης, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, όπως προστίθεται, διαχειρίζεται τις απευθείας επικοινωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Γουίτκοφ έχει έρθει σε επαφή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Άμπας Αράγκτσι, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι παραμένει ασαφές εάν ο Μπαρνέα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Το ταξίδι του Μπαρνέα ακολουθεί μια τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη μεταξύ του Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την κρίση στο Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Axios, κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν ώστε να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστεί ενδεχόμενη ιρανική αντίποινα.

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι, εκτός από τις ανησυχίες για αντίποινα, το τρέχον σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει πλήγματα σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, αλλά δεν θεωρείται από το Ισραήλ αρκετά ισχυρό ώστε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι αν το Ιράν ξαναρχίσει τη δολοφονία διαδηλωτών. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, παρά την καθυστέρηση, μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν πρόσθετες αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περιοχή, ώστε να είναι έτοιμες σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει επίθεση, σύμφωνα με πηγές των ΗΠΑ.

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και η συνοδεία του κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από τη Νότια Θάλασσα της Κίνας.

Περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μαχητικά αεροσκάφη και πιθανώς υποβρύχια αναμένεται επίσης να φτάσουν στην περιοχή.

Γιατί ο Τραμπ δεν δίνει το «πράσινο φως» για επέμβαση στο Ιράν: Αμφιβολίες για το πλήγμα στο καθεστώς

Ο πρόεδρος Τραμπ καθυστερεί την απόφαση για ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν, καθώς ο Λευκός Οίκος διαβουλεύεται εσωτερικά και με συμμάχους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας επιχείρησης και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Σύμφωνα με πέντε αμερικανικές, ισραηλινές και αραβικές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Axios, η στρατιωτική επιλογή παραμένει ξεκάθαρα στο τραπέζι, ωστόσο η απόφαση του Τραμπ να «παγώσει» προσωρινά τις εξελίξεις έχει αποκαλύψει βαθιά αβεβαιότητα — τόσο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και μεταξύ των συμμάχων — σχετικά με τους κινδύνους ενός πλήγματος που θα τιμωρούσε το Ιράν, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά αντίποινα.

Καθώς ο Τραμπ αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει διπλωματικές επιλογές, ο αμερικανικός στρατός απομακρύνει προσωπικό από βάσεις στη Μέση Ανατολή και ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή, μεταξύ άλλων με την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του.

Αν και ένα πλήγμα δεν φαίνεται άμεσα επικείμενο, πηγή των ΗΠΑ με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Axios ότι «όλοι γνωρίζουν πως ο πρόεδρος κρατά το δάχτυλό του πάνω στο κουμπί».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ την Τετάρτη και του ζήτησε να περιμένει, ώστε να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος προετοιμασίας για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα, σύμφωνα με τρεις αμερικανικές πηγές και μία ισραηλινή. Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το The New York Times.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι, πέρα από τους φόβους για αντίποινα, το υφιστάμενο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει πλήγματα σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, ωστόσο δεν θεωρείται από το Ισραήλ επαρκώς ισχυρό ή αποτελεσματικό ώστε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εάν το Ιράν σκοτώσει διαδηλωτές που συμμετέχουν σε μια εξέγερση εβδομάδων κατά του καθεστώτος. «Η βοήθεια έρχεται», έγραψε την Τρίτη, καλώντας τον ιρανικό λαό να «καταλάβει» κρατικούς θεσμούς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Πέμπτη ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις ανεστάλησαν λόγω της πίεσης που άσκησε ο Τραμπ.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι είχε ενημερωθεί «από αξιόπιστη πηγή» πως «οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν» και ότι το καθεστώς «δεν έχει σχέδια για εκτελέσεις».

AFP: Γιατί οι γειτονικές χώρες του Ιράν φοβούνται ενδεχόμενα πλήγματα των ΗΠΑ

Από χώρες του Κόλπου μέχρι το Πακιστάν και την Τουρκία, οι γείτονες της Τεχεράνης φοβούνται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίξουν το κουτί της Πανδώρας εφόσον πλήξουν το Ιράν.

Οι κίνδυνοι θα ήταν πολλοί, από μία ανάφλεξη της περιοχής μέχρι την κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Φόβοι για ιρανικά αντίποινα

Ο κύριος φόβων των χωρών συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο είναι εκείνος μιας ιρανικής ανταπόδοσης. Αν και υποτίθεται ότι επωφελούνται της αμερικανικής προστασίας, θα ήταν στην πρώτη γραμμή.

Είναι εξάλλου αυτές οι χώρες, καθώς και το Ομάν, που ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει τα πλήγματα, όπως δήλωσε σαουδαραβική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ιράν, αν και έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου 2025, παραμένει μια δύναμη που μπορεί να τους πλήξει.

Οι χώρες του Κόλπου «αισθάνονται ευάλωτες επειδή οι Ιρανοί έχουν αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς που τους επιτρέπουν να πλήξουν καίρια σημεία των χωρών αυτών, εργοστάσια αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, κόμβους υδρογονανθράκων, θερμοηλεκτρικούς σταθμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Pierre Razoux, διευθυντής ερευνών του Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES).

«Και χωρίς αυτές τις υποδομές, οι ζεστές και ερημικές αυτές χώρες κινδυνεύουν να γίνουν αβίωτες», υπογραμμίζει ο Razoux.

Η πετρελαϊκή κρίση

Τα πετρελαϊκά κράτη «ανησυχούν τα ίδια από πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και ενδεχόμενο μπλοκάρισμα των ροών» στο Στενό του Ορμούζ, υπενθυμίζει η Cinzia Bianco, ερευνήτρια για τον Κόλπο στο European Council of Foreign Relations (ECFR).

Όμως οι χώρες αυτές του Κόλπου έχουν δεσμευθεί σε κοστοβόρες πολιτικές ατζέντες: αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μεγάλα έργα, ενεργειακές μεταβάσεις.

«Όλα θα ήταν πιο πολύπλοκα με μια πετρελαϊκή κρίση. Το να έχουν να διαχειριστούν συνέπειες στην ασφάλεια μιας αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν θα προσέθετε ένα στρώμα περιπλοκότητας», εξηγεί η Bianco.

Επιπλέον, προσθέτει ο Razoux, ένα τέτοιο σενάριο θα διακινδύνευε το ενδεχόμενο η Κίνα, μεγάλος αγοραστής του πετρελαίου του Κόλπου, να επιδιώξει να μειώσει τους δεσμούς της με την περιοχή. Θα ήταν ένα κακό νέο για τις χώρες του Κόλπου που, από την πλευρά τους, προσπαθούν να επανεξισορροπήσουν την εμπορική εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ασύμμετρες συγκρούσεις

Ο κλονισμός του Ιράν θα διακινδύνευσε να αφυπνίσει άλλες συγκρούσεις τις οποίες η Τεχεράνη θα μπορούσε να δελεαστεί να επανενεργοποιήσει στο πλαίσιο αυτών των αντιποίνων, μέσω των Χούθι στην Υεμένη ή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η αποδυνάμωσή του θα μπορούσε εξάλλου να δώσει ελευθερία δράσης σε εχθρικές ομάδες στους γείτονές του όπως η Τουρκία ή το Πακιστάν.

«Στα προηγούμενα κινήματα αμφισβήτησης της εξουσίας, η Τουρκία φοβόταν πως σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, οι κουρδικές οργανώσεις θα επωφελούνταν για να δημιουργήσουν προβλήματα στην Τουρκία», υπενθυμίζει η Gonul Tol του Middle East Institute. «Οι οργανώσεις που συνδέονται με (τους μαχητές του κουρδικού κινήματος) PKK θα γίνονταν πιο ενεργές», εκτιμά.

Οι προκλήσεις θα ήταν παρόμοιες για το Ισλαμαμπάντ που δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι ένα «σταθερό και ειρηνικό Ιράν, χωρίς εσωτερικά προβλήματα, είναι προς το συμφέρον του Πακιστάν».

Αμερικανικά πλήγματα «θα είχαν αποσταθεροποιητικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, και το Πακιστάν θα μπορούσε να επηρεαστεί ιδιαίτερα», εκτιμά στο Γαλλικό Πρακτορείο η αναλύτρια και πρώην διπλωμάτης Malleeha Lodhi. «Κάθε χώρος εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης κοντά στα σύνορα θα ενίσχυε τους ακτιβιστές της ασταθούς επαρχίας του Βαλουτσιστάν και θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για την ασφάλειά του».

Κατακόρυφη αύξηση μεταναστευτικών ροών

Μερικές γειτονικές χώρες φοβούνται επίσης σημαντικές πληθυσμιακές μετακινήσεις ή μια συρροή προσφύγων όπως αυτήν που είχε βιώσει η Τουρκία κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία.

«Το σοκ θα ήταν αναμφίβολα πολύ πιο ισχυρό, με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό της, την ετερογένεια» του Ιράν, ενός γίγαντα 92 εκατομμυρίων κατοίκων προερχόμενων από πολλές εθνότητες, παρατηρεί ο Sinan Ulgen του Carnegie Europe.

«Η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία φοβούνται ιδιαίτερα γιατί θα ήταν χώρες προορισμού» εκτιμά ο Ρώσος αναλυτής Nikita Smagin με έδρα το Μπακού. Και γι‛ αυτές τις δύο τελευταίες χώρες, που είναι μεσαίου μεγέθους, αυτό «θα μπορούσε εύκολα να απειλήσει τη σταθερότητά τους».

Παχλαβί: Το καθεστώς θα καταρρεύσει

Ο Ρεζά Παχλαβί, μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σήμερα Παρασκευή τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση για να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν τη θεοκρατική κυβέρνηση, ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι μια αιματηρή καταστολή έχει μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις. Ο Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, έδωσε σήμερα το πρωί συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον κατά την οποία ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκηθεί πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα καταρρεύσει, δεν είναι θέμα «αν», αλλά «πότε» θα καταρρεύσει», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί , προσθέτοντας ότι θα «επέστρεφε» στο Ιράν.

«Αυτό το καθεστώς βρίσκεται στα τελευταία του, πρόκειται να καταρρεύσει», είπε. Το κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής καταπνιγεί από μια βίαιη καταστολή που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με ειδικούς και ΜΚΟ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των μεγαλύτερων από την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή ντυμένη με άμφια κληρικών », δήλωσε ο Παχλεβί. «Ο Αλί Χαμενεΐ (Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν) και οι μπράβοι του έχουν διαπράξει μαζικά εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού και σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Ο Παχλαβί είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους στον ίδιο και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στην αντιπολίτευση της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση επί τόπου. Είναι πλέον καιρός η διεθνής κοινότητα να τους στηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, που διαμένει στις ΗΠΑ, ζει εκτός του Ιράν προτού ο πατέρας του ανατραπεί το 1979 από την Ισλαμική Επανάσταση. Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι κατακερματισμένη σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλαβί- και φαίνεται να έχει μικρή οργανωτική παρουσία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.