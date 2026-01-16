Axios, NYT, Fox News

Ο πρόεδρος Τραμπ καθυστερεί την απόφαση για ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν, καθώς ο Λευκός Οίκος διαβουλεύεται εσωτερικά και με συμμάχους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας επιχείρησης και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Σύμφωνα με πέντε αμερικανικές, ισραηλινές και αραβικές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Axios, η στρατιωτική επιλογή παραμένει ξεκάθαρα στο τραπέζι, ωστόσο η απόφαση του Τραμπ να «παγώσει» προσωρινά τις εξελίξεις έχει αποκαλύψει βαθιά αβεβαιότητα — τόσο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και μεταξύ των συμμάχων — σχετικά με τους κινδύνους ενός πλήγματος που θα τιμωρούσε το Ιράν, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά αντίποινα.

Καθώς ο Τραμπ αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει διπλωματικές επιλογές, ο αμερικανικός στρατός απομακρύνει προσωπικό από βάσεις στη Μέση Ανατολή και ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή, μεταξύ άλλων με την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του.

Αν και ένα πλήγμα δεν φαίνεται άμεσα επικείμενο, πηγή των ΗΠΑ με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Axios ότι «όλοι γνωρίζουν πως ο πρόεδρος κρατά το δάχτυλό του πάνω στο κουμπί».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ την Τετάρτη και του ζήτησε να περιμένει, ώστε να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος προετοιμασίας για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα, σύμφωνα με τρεις αμερικανικές πηγές και μία ισραηλινή. Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το The New York Times.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι, πέρα από τους φόβους για αντίποινα, το υφιστάμενο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει πλήγματα σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, ωστόσο δεν θεωρείται από το Ισραήλ επαρκώς ισχυρό ή αποτελεσματικό ώστε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εάν το Ιράν σκοτώσει διαδηλωτές που συμμετέχουν σε μια εξέγερση εβδομάδων κατά του καθεστώτος. «Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ», έγραψε την Τρίτη, καλώντας τον ιρανικό λαό να «καταλάβει» κρατικούς θεσμούς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Πέμπτη ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις ανεστάλησαν λόγω της πίεσης που άσκησε ο Τραμπ.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι είχε ενημερωθεί «από αξιόπιστη πηγή» πως «οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν» και ότι το καθεστώς «δεν έχει σχέδια για εκτελέσεις».

Fox News - ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί διαδηλωτών

Λίγο μετά τις δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν σχέδια για «απαγχονισμούς» διαδηλωτών — χαρακτηριστικό στοιχείο προηγούμενων καταστολών.

«Οι Αμερικανοί επανεκτιμούν τώρα την κατάσταση», δήλωσε αραβική πηγή με γνώση των εξελίξεων στο Axios.

Παρά ταύτα, το ιρανικό καθεστώς έκλεισε τον εναέριο χώρο της χώρας για αρκετές ώρες το βράδυ της Τετάρτης, φοβούμενο αμερικανική επίθεση.

Μεγάλο μέρος της δημόσιας ρητορικής από την Ουάσινγκτον φαίνεται να στοχεύει στη διατήρηση της αβεβαιότητας — και ενδεχομένως στον αποπροσανατολισμό του Ιράν, όπως συνέβη όταν οι ΗΠΑ έπληξαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επιλογή, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να τον περιορίσει», προειδοποίησε αμερικανική πηγή.

«Του αρέσει να διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές και είναι χαρακτηριστικό της προσέγγισής του ότι μιλά με οποιονδήποτε, οποτεδήποτε».

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί με βεβαιότητα αν ο Λευκός Οίκος κινείται προς αποκλιμάκωση.

«Ο πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές και να παρακολουθεί τις εξελίξεις», ανέφερε.