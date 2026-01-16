Η ΕΕ συστήνει στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν

Η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεροπορία προέτρεψε τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να αποφύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράν, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή.

«Η παρουσία και η πιθανή χρήση ενός ευρέος φάσματος όπλων και συστημάτων αεροπορικής άμυνας, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες αντιδράσεις του κράτους... δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις που εκτελούνται σε όλα τα ύψη και επίπεδα πτήσης», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) σε ένα δελτίο σχετικά με πιθανές ζώνες σύγκρουσης.

Με τις συνεχιζόμενες εντάσεις και την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, που έχει θέσει τις ιρανικές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εσφαλμένης αναγνώρισης εντός του ιρανικού εναέριου χώρου, πρόσθεσε η EASA.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω των οικονομικών δυσκολιών και εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες διαδηλώσεις που ζητούσαν το τέλος της κληρικής διακυβέρνησης, με αποκορύφωμα τη μαζική βία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Η καταστολή φαίνεται να έχει καταστείλει σε μεγάλο βαθμό τις διαμαρτυρίες προς το παρόν, ανέφεραν κάτοικοι την Παρασκευή, καθώς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περισσότερες συλλήψεις υπό τη σκιά των επαναλαμβανόμενων απειλών των ΗΠΑ για επέμβαση εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες.

Το Ιράν επαναλειτούργησε τον εναέριο χώρο του την Τετάρτη μετά από κλείσιμο σχεδόν πέντε ωρών, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική δράση που ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αλλάξουν τη διαδρομή ή να καθυστερήσουν ορισμένες πτήσεις.

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Wizz, Lufthansa και British Airways, συνέχισαν να αποφεύγουν το Ιράν και το Ιράκ την Πέμπτη, παρά την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου, σύμφωνα με στοιχεία από ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2020, ένας ιρανικός πύραυλος εδάφους-αέρος κατέρριψε ένα ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος, σκοτώνοντας και τους 176 επιβάτες. Οι ιρανικές αρχές τελικά απέδωσαν την ευθύνη για την ενέργεια αυτή σε ανθρώπινο λάθος, εν μέσω στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.