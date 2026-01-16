Free Iran: Πλήθος κόσμου στη διαμαρτυρία έξω από την ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα (pics)

Δυναμικό παρών έδωσε την Παρασκευή πλήθος πολιτών σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χιλιάδες νεκρούς και τη μαζική καταστολή που καταγράφεται από το καθεστώς της Τεχεράνης εις βάρος των διαδηλωτών που βρίσκονται στους δρόμους της χώρας της Μέσης Ανατολής από τις 28 Δεκεμβρίου.

Με συνθήματα πως «Free Iran» και «Ελευθερία και Ειρήνη στον ιρανικό λαό», το πλήθος εξέφρασε τη συμπαράσταση του προς τους διαδηλωτές.

Υπενθυμίζεται πως στο κάλεσμα της Ενωτικής Πρωτοβουλίας που διοργάνωσε την εκδήλωση στην ιρανική πρεσβεία αναφέρονταν τα εξής:

«Η εξέγερση στο Ιράν είναι το αντίστροφο της "Αραβικής Άνοιξης", που έφερε ακόμη χειρότερα καθεστώτα.

Έχει καθαρά Δημοκρατικά χαρακτηριστικά.

Διότι φαίνεται πως πίσω από την εξέγερση, βρίσκεται ένας ιδιαίτερος ανθρώπινος τύπος. Αυτός του ανθρώπου που θεωρεί ότι η ζωή δεν έχει κανένα νόημα, σε ένα καθεστώς όπου οι άνθρωποι στερούνται του δικαιώματος να έχουν δικαιώματα.

Είναι το νόημα που αφαιρούν από τους ανθρώπους τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Και το καθεστώς των μουλάδων, ως θεοκρατικό, είναι ολοκληρωτικό. Αφού θέλει να ελέγχει όχι μόνον την συμπεριφορά αλλά και την ψυχή των ανθρώπων.

Δεν έχουμε καμία σχέση με τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται ιδίως όταν υπάρχει η υποψία ότι θα υπάρχει κάποια ανατροπή.

Στεκόμαστε δίπλα στους εξεγερμένους Ιρανούς, που απορρίπτουν τον ολοκληρωτισμό των Μουλάδων και απαιτούν την ελευθερία τους.

Για να κερδίσουν τη Δημοκρατία, που θα δώσει νόημα στη ζωή τους.

Με την Δημοκρατία λοιπόν στο Ιράν, μέχρι τέλους!