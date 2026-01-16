Ιράν: Οι διαδηλώσεις έχουν υποχωρήσει μετά τη φονική καταστολή

Η φονική καταστολή από τις ιρανικές αρχές φαίνεται να μετρίασε εν πολλοίς προς το παρόν τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατοίκους, καθώς κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο σήμερα και για άλλες συλλήψεις, στη σκιά των επανειλημμένων απειλών των ΗΠΑ ότι θα επέμβουν αν οι σκοτωμοί συνεχιστούν.

Οι φόβοι για επίθεση των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι οι σκοτωμοί στο Ιράν μειώνονται. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διενήργησαν εντατική διπλωματία με την Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να αποτρέψουν ένα πλήγμα των ΗΠΑ, προειδοποιώντας για επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή που θα επηρεάσουν εντέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις έχουν σταματήσει, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας πως ο πρόεδρος κρατάει «όλες τις επιλογές του στο τραπέζι».

Μία γυναίκα στην Τεχεράνη δήλωσε τηλεφωνικώς στο Ρόιτερς ότι η κόρη της σκοτώθηκε σήμερα αφού έλαβε μέρος σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους. «Ήταν 15 χρονών. Δεν ήταν τρομοκράτης, ούτε ταραξίας. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ την ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη σε ένα παρακλάδι των δυνάμεων ασφαλείας που χρησιμοποιείται συχνά για να καταστείλει ταραχές. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου για το υψηλό πληθωρισμό στο Ιράν, όπου η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των κυρώσεων, προτού εξελιχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ιερατικό κατεστημένο που κυβερνάει το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Νταβίντ Μπαρνέα, ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν στις ΗΠΑ σήμερα για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα που είπε ότι ο Ισραηλινός αρχικατάσκοπος αναμενόταν να συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στείλουν επιπρόσθετα επιθετικά και αμυντικά στοιχεία στην περιοχή, όμως η ακριβής σύνθεση αυτών των δυνάμεων και η χρονική στιγμή της άφιξής τους είναι ακόμη ασαφής, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση), αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι δεν συζητάει μετακινήσεις πλοίων.

Αρκετοί κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι στην πρωτεύουσα επικρατεί ηρεμία από την Κυριακή. Είπαν πως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πετάνε πάνω από την πόλη, όπου δεν έχουν δει κανένα σημάδι διαδηλώσεων την Πέμπτη ή σήμερα Παρασκευή.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των Κούρδων του Ιράν Hengaw δήλωσε πως δεν έχουν σημειωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την Κυριακή, αλλά «το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει πολύ περιοριστικό».

«Ανεξάρτητες πηγές μας επιβεβαιώνουν έντονη παρουσία του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις όπου είχαν σημειωθεί προηγουμένως διαδηλώσεις, καθώς και σε πολλά σημεία όπου δεν είχαν σημειωθεί μεγάλες διαδηλώσεις», δήλωσε η εδρεύουσα στη Νορβηγία Hengaw σε σχόλια στο Ρόιτερς.

Ένας άλλος κάτοικος μιας πόλης στο βόρειο Ιράν στην Κασπία θάλασσα δήλωσε επίσης πως φαίνεται να επικρατεί ησυχία στους δρόμους.

Οι κάτοικοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν για την ασφάλειά τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ταραχών σε ορισμένες περιοχές.

Η Hengaw ανέφερε πως μια νοσηλεύτρια σκοτώθηκε από απευθείας πυρά κυβερνητικών δυνάμεων στη διάρκεια διαδηλώσεων στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης. Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Το σχετιζόμενο με το κράτος πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβαρτζάν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν την Πέμπτη.

Ηλικιωμένη κάτοικος μια πόλης στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου ζουν πολλοί Ιρανοί Κούρδοι και ήταν το επίκεντρο πολλών από τα μεγαλύτερες διαδηλώσεις δήλωσαν ότι σποραδικές διαδηλώσεις συνεχίζονται αν και όχι με τόση ένταση.

Μιλώντας για τη βία που είχε σημειωθεί νωρίτερα στις διαδηλώσεις είπε: «Δεν έχω δει τέτοιες εικόνες ποτέ πριν». Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και το Ρόιτερς κατάφερε να εξακριβώσει ότι πράγματι έχουν γυριστεί σε ιατρικό κέντρο στην Τεχεράνη, δείχνουν δεκάδες πτώματα στο πάτωμα και σε φορεία, τα περισσότερα σε σακούλες και ορισμένα ακάλυπτα. Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ημερομηνία του βίντεο.

Το κρατικό Press TV μετέδωσε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν δήλωσε ότι η ηρεμία έχει αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα.

Ο απολογισμός των νεκρών που ανακοίνωσε η εδρεύουσα στις ΗΠΑ οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA έχει αυξηθεί λίγο από την Τετάρτη, και έχει φθάσει τους 2.677 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνονται 2.478 διαδηλωτές και 163 άνθρωποι που ταυτοποιήθηκαν ότι συνδέονται με την κυβέρνηση.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον απολογισμό θανάτων της HRANA. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων αυτή την εβδομάδα πως περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο αριθμός των απωλειών είναι μεγαλύτερος εκείνου προηγούμενων εξάρσεων ταραχών που είχαν κατασταλεί από το κράτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και είπε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει στην περιοχή, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Πεζεσκιάν είπε στον Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν άμεσο ρόλο στην αναταραχή, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ. Οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει ξένους εχθρούς ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις και εξοπλίζουν ανθρώπους που είπαν ότι είναι τρομοκράτες για να θέσουν στο στόχαστρο τις δυνάμεις ασφαλείας και να διενεργήσουν επιθέσεις.

Η HRANA ανέφερε πως περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, όμως το Tasnim ανέφερε πως 3.000 άνθρωποι κρατούνται.

Το Tasnim μετέδωσε επίσης αυτό που χαρακτήρισε σύλληψη μεγάλου αριθμού ηγετών στις πρόσφατες ταραχές στη δυτική επαρχία Κερμανσάχ, και τη σύλληψη πέντε ανθρώπων που κατηγορούνται για βανδαλισμό πρατηρίου βενζίνης και βάσης των Μπασίτζ στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν.