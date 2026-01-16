Μεγάλα χρηματικά ποσά από οικογένειες διαδηλωτών που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες ταραχές απαιτούν οι ιρανικές Αρχές, προκειμένου να τους παραδώσουν τις σορούς για ταφή, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το BBC.

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν στο BBC Persian ότι οι σοροί κρατούνται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν τις παραδίδουν, εκτός εάν οι συγγενείς καταβάλουν χρήματα.

Τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια περισσότερων από δύο εβδομάδων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Μία οικογένεια στη βόρεια πόλη Ραστ δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαίτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (5.000 δολάρια· 3.700 λίρες) για να παραδώσουν τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου.

Όπως ανέφεραν, η σορός βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον άλλους 70 νεκρούς διαδηλωτές.

Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εποχικού εργάτη οικοδομών πήγε να παραλάβει τη σορό του, αλλά της είπαν ότι έπρεπε να καταβάλει ένα δισεκατομμύριο τομάν (7.000 δολάρια· 5.200 λίρες) για να την παραλάβει.

Η οικογένεια δήλωσε στο BBC ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο ποσό και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς τη σορό του γιου της. Ένας οικοδόμος στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Νοσηλευτές καλούν συγγενείς να σπεύσουν να παραλάβουν σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό νοσοκομείων τηλεφώνησε στους συγγενείς των νεκρών για να τους προειδοποιήσει εκ των προτέρων να σπεύσουν να παραλάβουν τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και αποσπάσουν χρήματα.

Το BBC Persian ενημερώθηκε για την περίπτωση μίας γυναίκας — της οποίας τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται για λόγους ασφαλείας — η οποία δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί μέχρι που δέχθηκε τηλεφώνημα στις 9 Ιανουαρίου στο κινητό του από προσωπικό νοσοκομείου.

Της είπαν ότι έπρεπε να πάει γρήγορα να παραλάβει τη σορό του πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν πληρωμή για την παράδοσή της.

Χωρίς χρέωση αν δηλώσουν πως ο νεκρός συγγενής ήταν μέλος των Μπασίτζ

Το BBC Persian έχει επίσης λάβει αναφορές ότι αξιωματούχοι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζάχρα της Τεχεράνης λένε σε οικογένειες πως, εάν ισχυριστούν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, η σορός θα παραδοθεί χωρίς χρέωση.

Μέλος οικογένειας δήλωσε στο BBC σε μήνυμα: «Μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε τη σορό ως εκείνη ενός μάρτυρα. Δεν συμφωνήσαμε σε αυτό».