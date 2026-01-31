Το Ιράν αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της σφοδρής καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα υπήρχαν και παιδιά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times.

Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του Φαρσάντ Εμπραχίμπουρ, αναπληρωτή προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής εκπαίδευσης του Ιράν, στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Iranian Labor News Agency, σύμφωνα με τις οποίες «αρκετοί» μαθητές κάτω των 18 ετών τέθηκαν υπό κράτηση, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό τους ή τη διάρκεια της κράτησής τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρακολουθούν τις αναταραχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 300 παιδιά και έφηβοι έχουν συλληφθεί.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν την περασμένη εβδομάδα έθεσε τον επίσημο αριθμό των νεκρών σε 3.117, ενώ το ειδησεογραφικό πρακτορείο Iran International, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, τον τοποθετεί σε πάνω από 36.000.

Ένα ιρανικό συνδικάτο εκπαιδευτικών καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως «δολοφονία μαθητών και εκπαιδευτικών», ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Ορισμένα παιδιά δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από τη σύλληψή τους, ανέφερε το συνδικάτο.