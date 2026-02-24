Το Ιράν επέβαλε θανατική ποινή σε άνδρα που συνελήφθη στις αιματηρές διαδηλώσεις

Δικαστήριο στο Ιράν επέβαλε τη θανατική ποινή σε έναν άνδρα που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των αιματηρών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, κατηγορώντας τον για «εχθρότητα προς τον θεό».

Μάλιστα, εκτιμάται ότι είναι η πρώτη καταδίκη αυτού του είδους, όπως ανέφερε η οικογένεια του καταδικασθέντα στο Reuters.

Χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων, της χειρότερης εσωτερικής αναταραχής στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Κατά τη διάρκεια των αναταραχών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη για στρατιωτική δράση αν προχωρήσει σε εκτελέσεις.

Το δικαστικό σώμα δεν έχει ανακοινώσει πάντως επίσημα την ποινή του συλληφθέντα Μοχάμαντ Αμπάσι.