Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα για συνάντηση Αραγτσί με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ένας Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε την Κυριακή δημοσίευμα κρατικού μέσου ενημέρωσης σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επρόκειτο να συναντηθεί με αξιωματούχους από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία στη Βιέννη, καθώς πλησιάζει η επαναφορά κυρώσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Nournews είχε μεταδώσει την πληροφορία περί συνομιλιών, χωρίς να δώσει ημερομηνία.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς ο Αραγτσί κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη, όχι προς τη Βιέννη.

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επαναφορά κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, Ιρανοί και Ευρωπαίοι υπουργοί συμμετείχαν σε συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος, όπως δήλωσαν διπλωμάτες.

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν μια διαδικασία διάρκειας 30 ημερών στα τέλη Αυγούστου για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ. Έθεσαν όρους τους οποίους η Τεχεράνη πρέπει να ικανοποιήσει μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε να τις πείσει να καθυστερήσουν την ενεργοποίηση του λεγόμενου «μηχανισμού επαναφοράς» (snapback mechanism).

Το ευρωπαϊκό τρίο έχει προτείνει μια υπό όρους καθυστέρηση έως έξι μηνών στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτό εξαρτάται από το αν το Ιράν θα παραχωρήσει πρόσβαση στους επιθεωρητές του ΟΗΕ, οι οποίοι στοχεύουν στο να επαληθεύσουν και να καταγράψουν το σημαντικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Επιπρόσθετα, το Ιράν αναμένεται να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάσταση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει αβέβαιη από τον Ιούνιο, μετά τους βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Δύση υποστηρίζει ότι η πρόοδος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν υπερβαίνει τις πολιτικές (μη στρατιωτικές) ανάγκες, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι επιθυμεί πυρηνική ενέργεια μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.