Ιράν: Ξεπερνούν τους 5.000 οι νεκροί - Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το προηγούμενο διάστημα το Ιράν, στη συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Η ΜΚΟ, Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το Ιράν

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή για να συζητήσει την «ανησυχητική βία» που χρησιμοποιήθηκε στο Ιράν κατά διαδηλωτών, ενώ ομάδα κρατών θα καλέσει τους ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών να τεκμηριώσουν τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις με στόχο μελλοντικές δίκες.

Σύμφωνα με το Reuters, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και περαστικοί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, οι οποίες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση του Ιράν από το 2022.

Τουλάχιστον 50 χώρες στήριξαν το αίτημα για σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να εξεταστούν αξιόπιστες αναφορές για χρήση βίας, καταστολή διαδηλωτών και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με επιστολή που συνέταξε η Ισλανδία.

«Η κλίμακα των εγκλημάτων είναι πρωτοφανής», δήλωσε στο Reuters ο Παγιάμ Αχάβαν, πρώην εισαγγελέας του ΟΗΕ με ιρανική και καναδική υπηκοότητα, ενόψει της συνεδρίασης, στην οποία αναμένεται να μιλήσει.

«Προσπαθούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για μεταβατική δικαιοσύνη στο Ιράν, για τη “στιγμή της Νυρεμβέργης” της χώρας, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις διεθνείς ποινικές δίκες των ναζιστικών ηγετών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πρόταση που βρίσκεται ενώπιον του οργάνου της Γενεύης προβλέπει την παράταση κατά δύο έτη της εντολής έρευνας του ΟΗΕ, η οποία συστάθηκε το 2022 μετά το προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων. Παράλληλα, ζητείται η έναρξη επείγουσας έρευνας για παραβιάσεις και εγκλήματα που συνδέονται με τις πρόσφατες αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, «ενόψει ενδεχόμενων μελλοντικών νομικών διαδικασιών».

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν την ελπίδα ότι η έκτακτη συνεδρίαση θα ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Ιράν.

«Η συνεδρίαση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις ιρανικές αρχές ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις ενέργειές τους και δεν θα ανεχθεί την καταστολή των αντίθετων φωνών», δήλωσε η Αζαντέ Πουρζάντ, εκπρόσωπος του Impact Iran, συνασπισμού 19 μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Τραμπ: «Αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, αναφερόμενος μόνο σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».

«Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.