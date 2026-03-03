Το Ιράν απαγορεύει τις εξαγωγές τροφίμων μέχρι νεωτέρας - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη (vid)

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την εξαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Η εξαγωγή όλων των προϊόντων διατροφής και των αγροτικών προϊόντων απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση δίδει προτεραιότητα στον εφοδιασμό του πληθυσμού με βασικά αγαθά», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο που ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

US-Israeli Non-stop airstrikes on Tehran pic.twitter.com/9RQlRiWSM8 — Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ύστερα από σειρά εκρήξεων που είχαν συγκλονίσει την Τεχεράνη το πρωί.

Λίγο αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υψηλόβαθμο ιρανό στρατιωτικό διοικητή στην Τεχεράνη.

🚨 گزارش اولیه: ارتش اسرائیل مدتی پیش یک فرمانده ارشدِ رژیم تروریستی ایران را در تهران هدف قرار داد. جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد. pic.twitter.com/QG2iLGbYG4 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 3, 2026

