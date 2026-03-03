Το Ιράν απαγορεύει τις εξαγωγές τροφίμων μέχρι νεωτέρας - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη (vid)
AP Photo/Hassan Ammar
AP Photo/Hassan Ammar

Το Ιράν απαγορεύει τις εξαγωγές τροφίμων μέχρι νεωτέρας - Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη (vid)

03/03/2026 • 15:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
03/03/2026 • 15:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την εξαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Η εξαγωγή όλων των προϊόντων διατροφής και των αγροτικών προϊόντων απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση δίδει προτεραιότητα στον εφοδιασμό του πληθυσμού με βασικά αγαθά», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο που ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ύστερα από σειρά εκρήξεων που είχαν συγκλονίσει την Τεχεράνη το πρωί.

Λίγο αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υψηλόβαθμο ιρανό στρατιωτικό διοικητή στην Τεχεράνη.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.

ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
ΗΠΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
IDF
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα