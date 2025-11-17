ΗΠΑ:Ο Τραμπ αναμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το σχέδιο απέλασης των μεταναστών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συμφώνησε τη Δευτέρα να εξετάσει την υπεράσπιση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εξουσία της κυβέρνησης να περιορίσει την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα σημεία εισόδου κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού.

Το δικαστήριο εξέτασε την έφεση της κυβέρνησης κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου ότι η πολιτική «μετρήσεως», βάσει της οποίας οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετανάστευσης μπορούσαν να σταματήσουν τους αιτούντες άσυλο στα σύνορα και να αρνηθούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις τους, παραβίαζε τον ομοσπονδιακό νόμο. Η πολιτική αυτή καταργήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να την επαναφέρει.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εκδικάσει την υπόθεση και να εκδώσει απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Η απόφαση είναι ξεχωριστή από την εκτεταμένη απαγόρευση ασύλου στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού που εξέδωσε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στην προεδρία στις 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο, ένας μετανάστης που «φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες» μπορεί να υποβάλει αίτηση ασύλου και πρέπει να ελεγχθεί από ομοσπονδιακό υπάλληλο μετανάστευσης. Το νομικό ζήτημα στην υπόθεση είναι εάν οι αιτούντες άσυλο που σταματούν στη μεξικανική πλευρά των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αξιωματούχοι μετανάστευσης των ΗΠΑ άρχισαν να απορρίπτουν τους αιτούντες άσυλο στα σύνορα το 2016, υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, εν μέσω της αύξησης του αριθμού των μεταναστών. Η πολιτική μέτρησης επισημοποιήθηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, με τους αξιωματούχους των συνόρων να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου όταν τα σημεία εισόδου ήταν πλήρη. Ο Μπάιντεν ακύρωσε την πολιτική το 2021.

Η ομάδα υπεράσπισης Al Otro Lado ξεκίνησε τη μακροχρόνια νομική διαμάχη το 2017 με μια αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική μέτρησης παραβίαζε τον ομοσπονδιακό νόμο, ο οποίος ορίζει ότι κάθε μη Αμερικανός πολίτης που φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να υποβάλει αίτηση ασύλου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ υποστήριξε σε έγγραφο που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν είναι αμφισβητήσιμη και ότι η κυβέρνησή του πιθανότατα θα επαναλάβει τη χρήση της μέτρησης «μόλις οι αλλαγές στις συνθήκες στα σύνορα δικαιολογήσουν αυτό το βήμα», χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Τον Σεπτέμβριο, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης προέτρεψαν άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την κατάργηση των προστατευτικών μέτρων ασύλου, μια σημαντική αλλαγή που θα επιδιώξει να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά με την ανθρωπιστική μετανάστευση.

Το Εφετείο του 9ου Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, σε απόφαση του το 2024, έκρινε ότι ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από τους συνοριακούς υπαλλήλους να ελέγχουν όλους τους αιτούντες άσυλο που «φτάνουν» σε καθορισμένα συνοριακά σημεία διέλευσης, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι η πολιτική μέτρησης παραβίαζε αυτή την υποχρέωση.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε στα δικαστικά έγγραφα ότι η φράση «φτάνουν» συνήθως νοείται ως «εισέρχονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία, όχι απλώς πλησιάζουν σε αυτήν».

«Οι συμμαχικές δυνάμεις δεν «έφτασαν» στη Νορμανδία ενώ διέσχιζαν ακόμα τη Μάγχη», έγραψαν οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφερόμενοι στην απόβαση της Νορμανδίας το 1944 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.