Ερευνητές αποκάλυψαν ότι η Ρωσία είναι - τουλάχιστον εν μέρει - υπεύθυνη για μια πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στο σύστημα υπολογιστών που διαχειρίζεται τα έγγραφα των ομοσπονδιακών δικαστηρίων.



Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευαίσθητα αρχεία που ενδεχομένως να αποκαλύπτουν πηγές και πρόσωπα που έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Δεν είναι σαφές ποια οντότητα βρίσκεται πίσω από την επίθεση, αν πρόκειται για τμήμα των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ή αν έχουν εμπλακεί και άλλες χώρες. Κάποιες από τις πηγές περιγράφουν την εισβολή ως μία πολυετή προσπάθεια διείσδυσης στο σύστημα. Μέρος των αναζητήσεων αφορούσε ποινικές υποθέσεις μεσαίου επιπέδου στην περιοχή της Νέας Υόρκης και άλλες δικαιοδοσίες, με κάποιες να αφορούν άτομα με ρωσικά ή ανατολικοευρωπαϊκά επώνυμα.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγο πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να συζητήσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που επικαλούνται οι New York Times, οι διαχειριστές του συστήματος των δικαστηρίων ενημέρωσαν πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γραμματείς και ανώτερους δικαστές ότι «ιδιαίτερα εξελιγμένοι και επίμονοι κυβερνο - εισβολείς παραβίασαν πρόσφατα σφραγισμένα αρχεία», προτρέποντας τους αρμόδιους να απομακρύνουν άμεσα τα πιο ευαίσθητα έγγραφα από το σύστημα.

Αρχικά εκτιμήθηκε ότι στο στόχαστρο είχαν βρεθεί έγγραφα που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα με διεθνή διάσταση σε τουλάχιστον οκτώ περιφέρειες ομοσπονδιακών δικαστηρίων. Τον περασμένο μήνα, οι επικεφαλής δικαστές ενημερώθηκαν διακριτικά να μεταφέρουν τέτοιες υποθέσεις εκτός του τακτικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων, ενώ τους ζητήθηκε αρχικά να μη συζητήσουν το ζήτημα ούτε με άλλους δικαστές των περιφερειών τους.