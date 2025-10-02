ΗΠΑ-Shutdown: Για «επικείμενες απολύσεις» κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος

Οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται αποφασισμένοι να εντείνουν την πίεση στους Δημοκρατικούς, σε μια προσπάθεια να τους αναγκάσουν να υποχωρήσουν και να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα υλοποιήσει την απειλή της, που εκδόθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του shutdown.

Ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, δήλωσε στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής ότι οι ομοσπονδιακές απολύσεις θα γίνουν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι απολύσεις είναι «επικείμενες».

Το shutdown συνήθως έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που θεωρούνται μη απαραίτητοι να τίθενται σε διαθεσιμότητα και άλλοι απαραίτητοι υπάλληλοι να εργάζονται χωρίς αμοιβή μέχρι να ξαναρχίσει η χρηματοδότηση, αλλά η κυβέρνηση έχει δείξει ενδιαφέρον για την μόνιμη απόλυση ορισμένων μη απαραίτητων εργαζομένων.

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις απολύσεις, με τον Τραμπ να υπονοεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση στους Δημοκρατικούς.

«Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που είναι κακά για αυτούς και μη αναστρέψιμα από αυτούς. Όπως να απολύσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, να κόψουμε πράγματα που τους αρέσουν, να κόψουμε προγράμματα που τους αρέσουν», είπε.

Ο αντιπρόεδρος Βανς χαρακτήρισε την Τετάρτη τις επικείμενες απολύσεις όχι ως κάτι που θέλει η κυβέρνηση, αλλά ως κάτι που θεωρεί απαραίτητο.

«Δεν στοχεύουμε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες με βάση την πολιτική, στοχεύουμε την κυβέρνηση του λαού, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο.

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν αυτό το θέμα παραταθεί για μερικές ακόμη ημέρες ή, Θεός φυλάξοι, για μερικές ακόμη εβδομάδες, θα πρέπει να απολύσουμε ανθρώπους», πρόσθεσε.