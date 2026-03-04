ΗΠΑ: Οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν μειώθηκαν κατά 86%

Για κατακόρυφη μείωση στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή έκαναν λόγο την Τετάρτη οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου της CENTCOM, Νταν Κέιν, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από το Πεντάγωνο.

Ο ίδιος είπε πως «εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, με μείωση 23% τις τελευταίες 24 ώρες, προσθέτοντας ότι «οι εκτοξεύσεις μονόδρομων drone από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 73% από τις πρώτες ημέρες».

H CENTCOM αρχικά καθιέρωσε «τοπική αεροπορική υπεροχή σε όλη τη νότια πλευρά της ακτής του Ιράν και διείσδυσε στις άμυνές του με συντριπτική ακρίβεια και πυρκαγιά, και τώρα θα επεκταθεί προς το εσωτερικό, χτυπώντας προοδευτικά βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος - δημιουργώντας επιπλέον ελευθερία ελιγμών για τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Κέιν.

Επιπλέον, ο αμερικανικός στρατός έχει επιτεθεί και εξουθενώσει τις δυνατότητες του Ιράν σε βαλλιστικά πυραύλους και τις ολοκληρωμένες δυνατότητες αεροπορικής άμυνας στο νότιο Ιράν, σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «κυρίως» έδρασε εναντίον ολοκληρωμένων στόχων αεροπορικής άμυνας κατά μήκος της βόρειας πλευράς και εναντίον των δυνατοτήτων του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς.

Ο Αμερικανός στρατηγός αναφέρθηκε επίσης στην ικανότητα του αμερικανικού ναυτικού να προβάλλει τη δύναμη μάχης από τη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford συνέχισε να εκτοξεύει βομβαρδιστικά αεροσκάφη και να προβάλλει τη δύναμη μάχης στον Κόλπο.

Η ομάδα κρούσης USS Abraham Lincoln άσκησε πίεση στο Ιράν από τα νοτιοανατολικά και αποδυνάμωσε τις ναυτικές δυνατότητες του καθεστώτος, πρόσθεσε ο Κέιν.