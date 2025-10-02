ΗΠΑ: Ο Τραμπ καθορίζει πόσο χρόνο θα δώσει στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει το χρονικό περιθώριο που θα δώσει στη Χαμάς για να αποδεχτεί την πρόταση που υποστηρίζεται από το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δώσει στη Χαμάς προθεσμία τριών έως τεσσάρων ημερών για να αποδεχτεί το έγγραφο των 20 σημείων, το οποίο καλεί την ένοπλη ομάδα να αφοπλιστεί - ένα αίτημα που είχε απορρίψει προηγουμένως. Η Χαμάς εξετάζει την πρόταση, δήλωσε την Τετάρτη μια πηγή προσκείμενη στην τρομοκρατική οργάνωση.

Όταν ρωτήθηκε από το Fox News να προσδιορίσει ένα σημείο στο οποίο η Χαμάς θα θεωρούνταν ότι έχει «απομακρυνθεί» από την πρόταση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε:

«Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ερώτηση και είναι μια κόκκινη γραμμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να χαράξει. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Αλλά ο πρόεδρος και η ομάδα του εργάστηκαν πολύ σκληρά σε αυτό το ολοκληρωμένο, λεπτομερές σχέδιο 20 σημείων που έχει χαιρετιστεί από όλο τον κόσμο».

«Αυτό είναι ένα αποδεκτό σχέδιο και ελπίζουμε και αναμένουμε ότι η Χαμάς θα το αποδεχτεί, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο Λίβιτ.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατάει το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εγκαθίδρυση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Πολλά στοιχεία των 20 σημείων έχουν συμπεριληφθεί σε πολυάριθμες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που προτάθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν δεκτές και στη συνέχεια απορρίφθηκαν σε διάφορα στάδια τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.