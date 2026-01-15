Οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για την κατασκευή εργοστασίων τσιπ και ημιαγωγών επί αμερικανικού εδάφους, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ταϊβανέζικες εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ, ενώ η ταϊβανέζικη κυβέρνηση θα εγγυηθεί 250 δισ. δολάρια σε πιστώσεις για αυτές τις εταιρείες, όπως μετέδωσε το CNBC.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους «αμοιβαίους» δασμούς στην Ταϊβάν στο 15%, από 20%, και θα δεσμευτούν για μηδενικούς αμοιβαίους δασμούς σε γενόσημα φάρμακα, τα συστατικά τους, εξαρτήματα αεροσκαφών και ορισμένους φυσικούς πόρους.

Η TSMC αγόρασε γη και θα μπορούσε να επεκταθεί στην Αριζόνα ως μέρος αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

«Μόλις αγόρασαν εκατοντάδες στρέμματα γης δίπλα στην ιδιοκτησία τους», είπε ο Λούτνικ. «Θα τους αφήσω να το συζητήσουν με το διοικητικό τους συμβούλιο και θα τους δώσω χρόνο».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι οι μελλοντικοί δασμοί στο πλαίσιο του άρθρου 232 θα έχουν ορισμένες εξαιρέσεις για εταιρείες που κατασκευάζουν τσιπ στις ΗΠΑ.

Οι ταϊβανέζικες εταιρείες που κατασκευάζουν νέα εργοστάσια τσιπ στις ΗΠΑ -όπως η TSMC- θα μπορούν να εισάγουν έως και 2,5 φορές την ποσότητα της παραγωγικής ικανότητας που κατασκευάζουν, ενώ τα εργοστάσια βρίσκονται υπό κατασκευή, χωρίς να πληρώνουν δασμούς στο πλαίσιο αυτό.

Τα ταϊβανέζικα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, η ξυλεία και τα συναφή προϊόντα θα αποφύγουν επίσης δασμούς άνω του 15% βάσει του άρθρου 232, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όταν ολοκληρωθούν τα εργοστάσια, οι εταιρείες θα μπορούν να εισάγουν 1,5 φορές την παραγωγική τους ικανότητα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου.

Η συμφωνία παρέχει σαφήνεια στις εταιρείες chip και στις εταιρείες τεχνολογίας που αντιμετώπισαν αβεβαιότητα κατά το παρελθόν έτος σχετικά με την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς στη βιομηχανία ημιαγωγών.

Επίσης, δίνει κίνητρα στην TSMC, την κορυφαία εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο, να συνεχίσει να χτίζει περισσότερα εργοστάσια στο έδαφος των ΗΠΑ, ενώ καθιστά σαφές ότι μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει τσιπ για αμερικανικές εταιρείες στην Ταϊβάν