Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ εξουδετερώνουν την περιφερειακή απειλή που αποτελεί το Ιράν, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία δεν θα πάρει τη θέση του, ανέφερε την Τετάρτη άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως «μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, το Ιράν εκμεταλλεύτηκε το κενό εξουσίας που άφησε ο Σαντάμ Χουσεΐν. Έστειλε δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για να εκπαιδεύσουν σιιτικές τζιχαντιστικές ομάδες πέρα από τα σύνορα, με σκοπό να εμπλέξουν τις ΗΠΑ σε μια δαπανηρή κατοχή, ενώ παράλληλα επέκτειναν την περιφερειακή επιρροή του Ιράν».

Ακόμα, το κείμενο υποστηρίζει πως ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, επέκρινε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «σαφή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ενώ επίσης ότι «λυπήθηκε» για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο κ. Ερντογάν, η χώρα του οποίου είναι βασικό μέλος του NATO, δεν έδειξε καμία συμπάθεια για τους χιλιάδες αθώους Ιρανούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική κυβέρνηση συμφώνησε να συνεργαστεί με την Τεχεράνη για τη σύλληψη ατόμων που διαδήλωσαν κατά του ιρανικού καθεστώτος στην Τουρκία.

Ο κ. Ερντογάν θέλει να ηγηθεί του ισλαμικού κόσμου και θεωρεί τον εαυτό του φύλακα του Ισλάμ, ένα είδος σύγχρονου οθωμανικού σουλτάνου. Αυτό εξηγεί γιατί η Τουρκία υπήρξε κακός εταίρος του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Ιράν.

Το 2012, η Άγκυρα σύμφωνα με πληροφορίες αποκάλυψε στο Ιράν την ταυτότητα έως και 10 Ιρανών πολιτών που κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ισραήλ και συγκέντρωναν πληροφορίες για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Ο Ντάνι Γιατόμ, πρώην επικεφαλής της Μοσάντ του Ισραήλ, χαρακτήρισε το περιστατικό αυτό ως σημαντικό πλήγμα για τις δυτικές υπηρεσίες που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» συμπλήρωσε ο αρθρογράφος.

Καταλήγοντας, σημειώνει τα εξής:

«Πρέπει το ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη σχέση του με την Τουρκία; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του στη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του ιρανικού καθεστώτος; Κατά την εξέταση αυτών των ερωτημάτων, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η Τουρκία αντιτίθεται στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και αποτελεί πονοκέφαλο για τους συμμάχους της»