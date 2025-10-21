Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos

Οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες περισσότερο από τους Δημοκρατικούς νομοθέτες για το μερικό shutdown της κυβέρνησης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos, η οποία έδειξε επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνεται ελαφρώς.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ανέρχεται στο 42%, σημειώνοντας αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με νωρίτερα τον μήνα, εντός του περιθωρίου σφάλματος των 2 μονάδων της δημοσκόπησης. Η δημοτικότητα του Τραμπ διατηρείται μεταξύ 40% και 44% από τις αρχές Απριλίου.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το κλείσιμο της κυβέρνησης, ενώ το 43% θεωρεί τους κορυφαίους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου ως τους κύριους υπαίτιους. Το τρίτο μεγαλύτερο κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ μπήκε στην 21η ημέρα του την Τρίτη.

Το κλείσιμο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε άδεια άνευ αποδοχών, πλήττοντας ένα μικρό μέρος του εργατικού δυναμικού, κάτι που οι οικονομολόγοι θεωρούν ως μια μικρή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αν και πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται το κλείσιμο μέσω ενός κύματος καθυστερήσεων στην εναέρια κυκλοφορία. Περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες σε δημοσκόπηση δήλωσαν ότι έχουν πληγεί οικονομικά από το κλείσιμο, ενώ δύο στους πέντε δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον που αισθάνεται το βάρος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αλλά χρειάζονται τις ψήφους των Δημοκρατικών της Γερουσίας για να ψηφίσουν νομοθεσία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί λένε ότι δεν θα υποστηρίξουν τη νομοθεσία μέχρι οι Ρεπουμπλικάνοι να συμφωνήσουν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας που λήγουν, κάτι που η δημοσκόπηση δείχνει ότι είναι ευρέως δημοφιλές.

Περίπου το 72% των ερωτηθέντων - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των Δημοκρατικών και των μισών Ρεπουμπλικανών - δήλωσε ότι οι εκπτώσεις θα πρέπει να διατηρηθούν, σε σύγκριση με το 22% που δήλωσε ότι θα πρέπει να τερματιστούν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ των επιδοτήσεων, το 60% δήλωσε ότι ήταν αρκετά σημαντικές για να κρατήσουν την κυβέρνηση κλειστή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τη διατήρησή τους, ενώ το 37% δήλωσε ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διατηρήσουν τις επιδοτήσεις μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Περίπου εννέα στους 10 Ρεπουμπλικάνους εξακολουθούν να δίνουν στον Τραμπ θετικά σχόλια για την απόδοσή του ως πρόεδρος, ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς στην τελευταία δημοσκόπηση δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από το 47% λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά και σε εθνικό επίπεδο, έλαβε χώρα σε δείγμα 4.385 ενηλίκων στις ΗΠΑ.