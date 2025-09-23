ΗΠΑ: Δικαστής ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του UCLA

Ομοσπονδιακή δικαστής ζήτησε χθες, Δευτέρα, από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να αποκαταστήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), την οποία είχε παγώσει.

Τον Αύγουστο το UCLA ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση πάγωσε πόρους ύψους 584 εκατ. δολαρίων που προορίζονταν για το πανεπιστήμιο, επικρίνοντας το για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Η εφημερίδα Los Angeles Times και ο ιστότοπος Politico μετέδωσαν ότι η δικαστής Ρίτα Λιν με την απόφασή της ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει χρηματοδότηση ύψους μεγαλύτερου των 500 εκατ. δολαρίων προς το πανεπιστήμιο.

Η Λιν είχε ήδη ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση τον Αύγουστο να αποκαταστήσει μέρος της χρηματοδότησης του UCLA.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει διακόψει ή έχει απειλήσει να διακόψει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις πανεπιστημίων τα οποία κρίνει ότι δε διαχειρίστηκαν σωστά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στους χώρους τους. Όπως καταγγέλλει η Ουάσινγκτον, διάφορα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του UCLA, παραβίασαν τα πολιτικά δικαιώματα εβραίων φοιτητών και καθηγητών και επέτρεψαν την εξάπλωση του αντισημιτισμού.

Από την πλευρά τους οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και εβραϊκές ομάδες, απαντούν ότι οι επικρίσεις τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και για την κατοχή παλαιστινιακών περιοχών δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντισημιτισμός, ενώ η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων δεν θα πρέπει να εξισώνεται με τον εξτρεμισμό.

Εργατικά συνδικάτα, μέλη του προσωπικού και φοιτητές της Καλιφόρνιας προσέφυγαν εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα διαμαρτυρόμενοι για το πάγωμα των ομοσπονδιακών πόρων των πανεπιστημίων και άλλες ενέργειές της που έχουν στόχο, όπως καταγγέλλουν, να καταπνίξουν την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Ένα ακόμη πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ότι παρείχε πληροφορίες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για 160 μέλη του προσωπικού του και φοιτητές.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και άλλα νομικά εμπόδια στις προσπάθειές της να παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων. Ομοσπονδιακός δικαστής απεφάνθη νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ότι η κίνηση της Ουάσινγκτον να παγώσει χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. δολαρίων του πανεπιστημίου Χάρβαρντ ήταν παράνομη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου κατέληξε τον Ιούλιο σε συμφωνία με το πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο δέχθηκε να καταβάλει 200 εκ. δολάρια σε διάστημα τριών ετών, και με το Μπράουν, το οποίο ανακοίνωσε ότι προσφέρει 50 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τοπικού εργατικού δυναμικού. Και τα δύο πανεπιστήμια αποδέχθηκαν κάποιους όρους της κυβέρνησης.