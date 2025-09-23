ΗΠΑ: Bίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας με τη βόμβα που κατέστρεψε το Φορντό (vid)

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχο Ντέιβιντ Όλβιν, το οποίο παρουσιάζει την επιχείρηση βομβαρδισμού των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τις ΗΠΑ.

Έξι αεροσκάφη απογειώθηκαν από αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων έφτασαν στο Ιράν όπου χρησιμοποίησαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος.

Τελικά, προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι, η επιχείρηση της 21ης Ιουνίου έγινε στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, έγινε στο πλαίσιο του 12ημερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Τα Β-2 εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» και επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια.

Επίσης, το βίντεο δείχνει ακριβώς μια βόμβα GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος. Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής και δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας τους.