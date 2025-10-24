ΗΠΑ - Β. Κορέα: Ο Τραμπ και ο Κιμ ίσως συναντηθούν την επόμενη βδομάδα

Ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας κάλεσε την Παρασκευή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Ασία, προτρέποντας τους δύο άνδρες να αδράξουν μια σπάνια ευκαιρία για ειρήνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ, Ντονγκ-γιάνγκ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Σεούλ για τις σχέσεις μεταξύ των διαιρεμένων Κορεατών, δήλωσε ότι το ταξίδι του Τραμπ στη Νότια Κορέα ήταν μια «ευκαιρία εξ ουρανού» που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της παγκόσμιας θέσης της Βόρειας Κορέας και της οικονομίας της.

«Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ δεν πρέπει να χάσουν αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Τσουνγκ σε νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Yonhap. «Πρέπει να λάβουν μια τολμηρή απόφαση».

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του ως πρόεδρος, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ λόγω διαφορών σχετικά με την άρση των κυρώσεων και τον τρόπο κατάργησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ήταν επιφυλακτικοί ως προς το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, αλλά χαιρέτισαν την προοπτική μιας σημαντικής διπλωματικής εξέλιξης με την Πιονγιάνγκ, εάν αυτό συμβεί.

Ο Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσινγκτον την Παρασκευή το βράδυ για ένα πενθήμερο ταξίδι που θα εκτείνεται στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα -- το πρώτο του στην περιοχή από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο Τσουνγκ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν μια ευκαιρία να παρακαμφθούν οι προετοιμασίες και ο συντονισμός που απαιτούνται κανονικά για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο παλαιών εχθρών, κάτι που διαφορετικά θα δυσκόλευε πολύ τη συνάντηση μεταξύ τους.

«Θα βοηθούσε τη διεθνή θέση της Βόρειας Κορέας και θα βελτίωνε τη ζωή του λαού της... και για αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα και αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της συνάντησης με τον πρόεδρο Τραμπ», φέρεται να δήλωσε ο Τσουνγκ.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Κιμ στο χωριό εκεχειρίας Πανμουντζόμ, που εκτείνεται στα διακορεατικά σύνορα, το 2019, σε ένα βιαστικά προγραμματισμένο ταξίδι, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία για μια παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής.