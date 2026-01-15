ΗΠΑ: Αντιδράσεις για τον πρώην δήμαρχο της Ν. Υόρκης - Έβρισε γυναίκα στο αεροδρόμιο (vid)

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Φορτ Γουόρθ, του Ντάλας.

Σύμφωνα με την Washington Post, μια μια γυναίκα φέρεται να τον αποδοκίμασε καθώς αποβιβάζονταν.

Το άτομο που τράβηξε το βίντεο ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν αρχίσει η εγγραφή ο πρώην δήμαρχος απείλησε να χτυπήσει τη γυναίκα στο πρόσωπο, επειδή τον είχε αποδοκιμάσει.

«Ερικ Ανταμς, σε παρακαλώ χτύπα με στο πρόσωπο. Θα μου άρεσε πολύ να με χτυπήσεις στο πρόσωπο», ακούγεται η γυναίκα να λέει στο βίντεο.

«Δεν είμαι πια δήμαρχος, άντε γ…», απάντησε ο Ανταμς.

Στη συνέχεια, οι δύο τους αντάλλαξαν κι άλλες βρισιές, ενώ συνέχιζαν να περπατούν μετά την αποβίβαση.