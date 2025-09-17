Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί εξαιτίας κατολισθήσεων ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις στα βόρεια (vids)

Κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ στοίχισαν την Τρίτη τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ 16 άλλοι αγνοούνται, μετέδωσαν την Τετάρτη τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Οπτικό υλικό δείχνει λασπόνερα να έχουν κατακλύσει χθες την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

Flash floods ravage streets and shops in India’s Himalayan state of Uttarakhand. Authorities say at least three people are feared trapped beneath the debris pic.twitter.com/CmHnbbZ5E3 — Reuters (@Reuters) September 16, 2025

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά.

BREAKING: A major cloudburst has hit near Dehradun, Uttarakhand, India. Heavy rain has triggered a flash flood in the Sahastradhara area, and at least two people are reported missing. pic.twitter.com/OrBHzgkDXC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 16, 2025

«Δεν υπάρχουν ίχνη τους», προσθέτει ο ίδιος.

Την Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

A Bridge on the Dehradun Haridwar National Highway washed away in Uttarakhand. Mighty Himalayas are being destroyed by mindless construction and corruption😭pic.twitter.com/CC7czADDES — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) September 16, 2025

Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.