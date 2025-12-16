Ικανοποίηση της Γερμανίας μετά από την πρόταση της ΕΕ για παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε ως «σωστό βήμα» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανατρέψει την προηγούμενη απόλυτη θέση της περί κατάργησης της παραγωγής νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035, προειδοποίησε ωστόσο για τον κίνδυνο αύξησης της γραφειοκρατίας και επιπλέον επιβάρυνσης για τις γερμανικές μεσαίες επιχειρήσεις.

«Το γεγονός ότι η Επιτροπή ανοίγει τώρα τους κανονισμούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μετά το σαφές μήνυμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, είναι καλό», δήλωσε ο καγκελάριος μιλώντας στην BILD με το βλέμμα στη σχετική επιστολή που είχε πρόσφατα απευθύνει ο ίδιος την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τόνισε ότι η απόφαση για μεγαλύτερο τεχνολογικό άνοιγμα και μεγαλύτερη ευελιξία αποτελούν σωστό βήμα- «για την καλύτερη συμφιλίωση των κλιματικών στόχων, των πραγματικοτήτων της αγοράς, των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας».

Ο κ. Μερτς τόνισε όμως ταυτόχρονα ότι οι νέοι κανονισμοί δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε περισσότερη γραφειοκρατία. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον προτεινόμενο κανονισμό για τους στόλους εταιρικών αυτοκινήτων: Συνεχίζουμε να απορρίπτουμε νέες νομοθεσίες για ποσοστώσεις σχετικά με τους τύπους οχημάτων στους στόλους εταιρικών αυτοκινήτων. Αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική επιβάρυνση για τις γερμανικές μεσαίες επιχειρήσεις - ούτε μέσω ποσοστώσεων ούτε μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας», δήλωσε ο καγκελάριος, αναφερόμενος στους διαφορετικούς κανόνες που θα ισχύουν κυρίως στην Γερμανία για ιδιώτες πελάτες και για τους στόλους εταιρικών αυτοκινήτων:

Οι ιδιώτες πελάτες θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής κατά την αγορά αυτοκινήτου από μια αντιπροσωπεία, ακόμη και μετά το 2035, αλλά οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία (με μέγεθος στόλου 250 οχημάτων ή περισσότερο) δεν θα έχουν πλέον αυτήν την ελευθερία. Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο της συμφωνίας, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, είναι πάντως η αναφορά στο επίσημο δελτίο Τύπου της Επιτροπής ότι «ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν θα καταργηθεί πλήρως έως το 2035».

«Από το 2035, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να επιτύχουν τον στόχο της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων κατά 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% των εκπομπών πρέπει να αντισταθμιστεί από τη χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα "Made in the Union" ή από ηλεκτρικά καύσιμα και βιοκαύσιμα. Αυτό θα επιτρέψει στα plug-in υβριδικά (PHEV), στα ήπια υβριδικά και στα οχήματα με κινητήρα καύσης να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο ακόμη και μετά το 2035, εκτός από τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (EV) και τα οχήματα υδρογόνου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την BILD, η Ιταλία και η Πολωνία άσκησαν τις τελευταίες εβδομάδες επίσης μεγάλη πίεση προς τις Βρυξέλλες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ακόμη ότι για τις οικονομικά ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, όπου υπάρχουν ολοκληρωμένες υποδομές φόρτισης, μετά το 2035 θα επιτρέπονται ως εταιρικά μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα. Το ίδιο ισχύει μεταξύ άλλων και για τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Δανία, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία θα δοθεί περίοδος χάριτος. Στα εταιρικά αυτοκίνητα αποδίδεται μεγάλη σημασία, επειδή αποτελούν πλέον το 60% όλων των νέων αυτοκινήτων που ταξινομούνται στην ΕΕ. Για τα βαν, το ποσοστό φθάνει στο 90%.