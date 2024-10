Μοσάντ: Το Ισραήλ θα απαντήσει σκληρά στην ιρανική επίθεση

Το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

Ανάρτηση έκανε και η Μοσάντ διαμηνύοντας ότι «θα επιτεθούμε με δύναμη απόψε» στο Ιράν.

IDF:



We will attack with force tonight throughout the Middle East