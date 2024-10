«Ισλαμική Αντίσταση» σε ΗΠΑ: Θα σας χτυπήσουμε, εάν συμμετάσχετε σε αντίποινα κατά του Ιράν

Ευθεία απειλή κατά των ΗΠΑ εκτόξευση η «Ισλαμική Αντίσταση» του Ιράκ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ θα γίνουν στόχος, εάν συμμετέχουν σε αντίποινα κατά του Ιράν ή χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Πάνω από 500 πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν στο Ισραήλ - Απειλεί εκ νέου η Τεχεράνη, «θα υπάρξει απάντηση» λέει το Τελ Αβίβ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση από το Ιράν με πάνω από 500 πυραύλους - σύμφωνα με την Jerusalem Post, με τους κατοίκους να καταφεύγουν στα καταφύγια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, ενώ νέες απειλές εξαπέλυσε η Τεχεράνη. «Θα υπάρξει απάντηση» διεμήνυσε το Ισραήλ.

Footage claiming to show Iranian Ballistic Missile Launches from near the City of Tabriz in Northern Iran. pic.twitter.com/CIcXid5VqM — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Iranian ballistic missile impacts in Israel.



It seems that they are striking numerous targets. pic.twitter.com/7XFNk008Pk — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 1, 2024

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, λόγω θραυσμάτων, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ. Δεκάδες εκρήξεις ακούγονταν στον εναέριο χώρο της Ιερουσαλήμ από πυραύλους αναχαίτισης που εκτοξεύτηκαν απόψε εναντίον εισερχόμενων βλημάτων, σύμφωνα με το Reuters το οποίο νωρίτερα ανέφερε ότι ορισμένοι ιρανικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ καταρρίφθηκαν πάνω από την Ιορδανία, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Iranian Missiles fly above the Western wall pic.twitter.com/XT2riuFk8S — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna δημοσίευσε βίντεο με πυραύλους να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην κοιλάδα του Ιορδάνη, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

«Σας ζητείται να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου μοίρασε οδηγίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ζητείται από τους πολίτες να υπακούσουν στις οδηγίες της και όταν ηχήσει συναγερμός, πρέπει να εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και να περιμένετε εκεί μέχρι περαιτέρω οδηγίες», ανέφεραν οι IDF.

Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Μια ώρα αργότερα, οι IDF εξέδωσαν μήνυμα με το οποίο ενημέρωσαν τους πολίτες του Ισραήλ ότι μπορούν τώρα να βγουν από τα καταφύγια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συζήτησε πώς έχουν προετοιμαστεί οι ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι των επιθέσεων, αλλά και πώς θα προστατευτούν οι Αμερικάνοι που βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αμερικακανός πρόεδρος.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.



We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region. — President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να συνδράμουν το Ισραήλ στην επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

IDF: Η ιρανική πυραυλική επίθεση θα έχει συνέπειες

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα προστατευτούν.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμυνά μας και για επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στο χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, οι IDF σήμαναν λήξη συναγερμού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει αναφορές για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

«Αποφασίστηκε ότι είναι πλέον δυνατή η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πρέπει να συνεχίσετε να υπακούετε στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».