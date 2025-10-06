IDF: Συνεχίζονται οι αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς (vid)

Συνεχίζονται οι αψιμαχίες στη Γάζα, παρά την παύση των δραστηριοτήτων των IDF, ως απάντηση σε επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά Ισραηλινών.

Συγκεκριμένα, οι IDF, μέσω ανάρτησή τους στο Χ, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από αεροπορικές επιδρομές ως απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ισραηλινός στρατός ανέστειλε τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη λήξη του πολέμου,με τα στρατεύματα στο έδαφος να διεξάγουν μόνο αμυντικές επιχειρήσεις.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, οι IDF αναφέρουν ότι ένα πλήγμα πραγματοποιήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε πυρήνα μαχητών οπλισμένων με όλμους και εκρηκτικούς μηχανισμούς, εξουδετερώνοντάς τους.

Σύμφωνα με τις IDF, «η ομάδα σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων που επιχειρούσαν στην πόλη της Γάζας».

Μια άλλη επίθεση στόχευσε ομάδα που εκτόξευε όλμους προς στρατιώτες στη Γάζα, προκαλώντας ελαφρά τον τραυματισμό ενός στρατιώτη. Ο στρατιώτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη και η οικογένειά του ενημερώθηκε.

Τα μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν και εξόντωσαν τους δράστες που εκτόξευαν τους όλμους, σύμφωνα με τους IDF.

Σε τρίτο περιστατικό, ο στρατός αναφέρει ότι τρομοκράτες της Χαμάς εκτόξευσαν ρουκέτες σε μηχανικά οχήματα που χρησιμοποιούνταν στη Γάζα από την 98η Μεραρχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τα μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν το κτίριο από το οποίο εκτοξεύτηκαν οι βολές, σύμφωνα με τον στρατό.





בסגירת מעגל מהירה: כוחות אוגדה 98 חיסלו מספר חוליות מחבלים אשר קידמו מתווי טרור נגד הכוחות במרחב העיר עזה



אתמול, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת פיקוד הדרום ושב"כ, תקפו וחיסלו חוליית מחבלים חמושה במטענים ומרגמות. החולייה שחוסלה תכננה לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה״ל הפועלים במרחב… pic.twitter.com/sx6nbQdmKa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 6, 2025

Τραμπ: Η πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που δεν θέλει κανείς να δει.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι «πολύ θετικές συζητήσεις» έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Χαμάς, Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών το Σαββατοκύριακο με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη «ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή».

«Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «τεχνικές ομάδες» θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να «επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες».

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», σημείωσε ο Τραμπ.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι εννοεί με τον όρο «πρώτη φάση» και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ελπίζει ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της αργίας Σουκότ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ και διαρκεί μία εβδομάδα, ακολουθούμενη αμέσως από την αργία Σιμχάτ Τορά, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Μαζική αιματοχυσία — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», υπογράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ, πριν από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα στην Αίγυπτο ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό των τρομοκρατών, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι τρομοκράτες της.

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε η Χαμάς, επικεφαλής αντιπροσωπείας του η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι, ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.