IDF: Νεκρός ο Γκολαμρέζα Σολεϊμάνι, διοικητής της παραστρατιωτική οργάνωσης Μπασίτζ

Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμάνι, σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Ο Σολεϊμάνι έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε καταυλισμό σκηνών που είχε πρόσφατα εγκατασταθεί από τους Μπασίτζ. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι Μπασίτζ έστησαν το στρατόπεδο αφού ο στρατός χτύπησε πολλά από τα αρχηγεία της παραστρατιωτικής δύναμης.

Επιπλέον, η επιδρομή σκότωσε επίσης τον αναπληρωτή διοικητή των Basij και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της παραστρατιωτικής δύναμης, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Η Basij είναι γνωστή για τον ρόλο της στη βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων και πιστεύεται ότι ευθύνεται για αμέτρητους θανάτους Ιρανών πολιτών.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαιώνει επίσης ότι στόχευσε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Ali Larijani στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και λέει ότι εξακολουθεί να εξετάζει τα αποτελέσματα της επιδρομής και παραμένει ασαφές εάν σκοτώθηκε.

Εν τω μεταξύ, ο κορυφαίος ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Akram al-Ajouri, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της τρομοκρατικής ομάδας έγιναν στόχος του Ισραηλινού Στρατού σε αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη, σύμφωνα με τον στρατό. Ο στρατός πιστεύει ότι ο αλ-Ατζούρι πιθανότατα σκοτώθηκε στην επιδρομή, αλλά αναφέρει ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να το επιβεβαιώσει.