IDF: Εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύθηκε από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Τρίτης, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

«Μετά τις σειρήνες προειδοποίησης που ήχησαν πριν από λίγο στη Νετίβ Χαασάρα (στο νότιο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα) εντοπίστηκε ένα βλήμα που εκτοξεύθηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος. Είναι πιθανό να έπεσε στην περιοχή», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

🚨Sirens sounding in Netiv HaAsara, an Israeli community near Gaza🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2025

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα», πρόσθεσε.

Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Χαμάς και μεσολαβητές

Σημειώνεται ότι, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων και το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ, λουτρόπολη της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει πως η τρομοκρατική οργάνωση είναι διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς.

Ειδικότερα, η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς την Τρίτη το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί τη Δευτέρα.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

«Πιστεύω πως (η διαπραγμάτευση) πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος» γι’ αυτό, πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν την παραμονή της δεύτερης επετείου της άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή να πάνε στην Αίγυπτο ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Επικεφαλής τη Χαμάς που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια.