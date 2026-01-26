IDF: Βρέθηκε η τελευταία σορός ομήρου που δεν είχε επιστραφεί

Έπειτα από έρευνες σε ένα νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του αρχιλοχία Ραν Γκβίλι.

Η οικογένεια του Γκβίλι ενημερώθηκε από εκπροσώπους του στρατού ότι η σορός του θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για ταφή.

Ο Γκβίλι ήταν ο τελευταίος όμηρος που δεν είχε επιστρέψει από την εισβολή και τη σφαγή που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία απήχθησαν 251 όμηροι.

Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά σε πάνω από μια δεκαετία δεν θα παραμείνουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκβίλι, ένας 24χρονος αστυνομικός, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίν στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.