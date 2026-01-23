Ιαπωνία: Η κάτω Βουλή διαλύεται και επίσημα (vid)
(AP Photo/Eugene Hoshiko)
(AP Photo/Eugene Hoshiko)

Ιαπωνία: Η κάτω Βουλή διαλύεται και επίσημα (vid)

23/01/2026 • 07:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
23/01/2026 • 07:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η κάτω Βουλή της Ιαπωνίας διαλύθηκε κι επισήμως σήμερα, με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών την 8η Φεβρουαρίου από την πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Ο πρόεδρος της κάτω Βουλής ανέγνωσε στο ημικύκλιο επιστολή που επισημοποιεί τη διάλυσή του, με φόντο την παραδοσιακή κραυγή «μπανζάι!» πολλών από τους βουλευτές.

Η Τακαΐτσι, η εθνικίστρια πολιτικός η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη πρωθυπουργός στην ιστορία του αρχιπελάγους της Ασίας, μοιάζει να βάζει στοίχημα ότι η υψηλή δημοτικότητά της θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής της, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα