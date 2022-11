Η στιγμή που οι Ουκρανοί απελευθερώνουν τη Χερσώνα

Με θερμή υποδοχή, αγκαλιές και δάκρυα στα μάτια υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Χερσώνας τον ουκρανικό στρατό που εισήλθε στην πόλη μετά από 8 μήνες μαχών με τα ρωσικά στρατεύματα για την απελευθέρωσή της. Νωρίτερα Ρώσοι στρατιώτες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να περάσουν ατάκτως το Δνείπερο.

Όπως καταγράφουν τα στιγμιότυπα χρήστες του Twitter οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τους Ουκρανούς στρατιώτες ψέλνοντας τον ύμνο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και άρχισαν να τους αγκαλιάζουν με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την προέλευσή τους.

Another video from Kherson downtown. Incredible! 🇺🇦💛💙 pic.twitter.com/ggTiAdrnQN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Center of Kherson right now.



Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.



Imagine all the emotions on that square!



Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Watching videos from liberated villages and towns around #Kherson and cannot stop crying.



Those who still ask "Why not freeze the war and let them have some territories?", should watch this video. This is what we are fighting for, for these people.



We cannot leave them behind! pic.twitter.com/utv9J8R714 — Inna Sovsun (@InnaSovsun) November 10, 2022

Την ίδια στιγμή η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας ανακοίνωνε αργά το μεσημέρι ότι οι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη νότια πόλη Χερσώνα και προειδοποιούσε όποιον Ρώσο στρατιώτη βρίσκεται ακόμα εκεί να παραδοθεί.

Σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε στα ρωσικά, η ουκρανική υπηρεσία τόνισε ότι η Χερσώνα επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο μετά την κατοχή της από τον Μάρτιο και απείλησε να «εξοντώσει» όποιον Ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση.

«Έχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο - να παραδοθείτε αμέσως», ανέφερε η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram. Η ανακοίνωση, η οποία είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στη Χερσώνα, έδωσε εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων στρατιωτών που θα παραδοθούν.

Ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη έχουν λάβει εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν.

Ρωσία: Συντεταγμένη η αποχώρηση των στρατιωτών

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ολοκλήρωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Χερσώνα και υποχώρησε στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ανέφερε ότι η Ρωσία δεν υπέστη καμία απώλεια προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Το υπουργείο δεν σχολίασε τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα έλαβαν εντολή να φορέσουν πολιτικά ρούχα, ενώ το Reuters μετέδωσε πως δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί αν ή πόσοι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «συνολικά, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και σχεδόν 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικών οχημάτων έχουν αποσυρθεί» από τη δυτική όχθη του Δνείπερου.

Η διάψευση από ρωσόφιλους μπλόγκερς

Ωστόσο Ρωσόφιλοι μπλόγκερς ωστόσο ανέφεραν αργά την Πέμπτη ότι οι Ρώσοι που διέσχιζαν τον Δνείπερο δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από τους Ουκρανούς. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το ρωσικό υπουργείο που ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν τα περάσματα του ποταμού Δνείπερου πέντε φορές κατά τη διάρκεια της νύχτα με αμερικανικές ρουκέτες HIMARS.

Μέλος του τοπικού συμβουλίου της Χερσώνας ανέφερε ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να εγκαταλείψουν την πόλη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ο Σερχίι Κλχαν, πρόσθεσε ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες που δεν κατάφεραν να φύγουν εγκαίρως χρειάστηκε να βάλουν πολιτικά ρούχα για να μην συλληφθούν.

«Ο αριθμός αυτών των ανθρώπων δεν είναι γνωστός», διευκρίνισε και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους όσο οι ουκρανικές δυνάμεις θα ερευνούσαν την πόλη για τυχόν ρωσική παρουσία.

Ο Guardian αναφέρει ότι τραυματισμένοι Ρώσοι στρατιώτες έχουν εγκαταλειφθεί στην πόλη ενώ οι στρατιώτες έπαιρναν εντολή να δραπετεύσουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Ενδεικτική είναι ανάρτηση Ρώσου στρατιώτη που ενημερώνει τους δικούς του ότι ζει και καλεί τους συμπολεμιστές τους να προστατεύσει ο καθένας με ό,τι τρόπο μπορεί τον εαυτό του. Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι πέταξε την στρατιωτική του στολή για να σωθεί, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν εντολή.

Russian fighter who was previously in Kherson, "13th", is in panic mode, saying... just watch for yourself. pic.twitter.com/yHFRRDIZnU — Dmitri (@wartranslated) November 10, 2022

Επίσης, εικόνες που αναρτώνται στο διαδίκτυο δείχνουν μια μεγάλη ουκρανική σημαία να κρέμεται στο κέντρο της πόλης της Χερσώνας από το βράδυ καθώς και στρατιώτες να κρεμάνε σημαίες σε κάθε οικισμό από τον οποίο περνούν και ταυτόχρονα να κατεβάζουν τις πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί από τους Ρώσους στις οποίες υμνούσαν την προσάρτηση της περιοχής.

First images of Ukrainian flags raised in the centre of Kherson. According to local telegram channels, this is the work of the partisans pic.twitter.com/cCOYUBMw9N — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 11, 2022

Ακολούθησαν αναρτήσεις από στιγμές ευφορίας με τους κατοίκους της Χερσώνας με ουκρανικές σημαίες στα χέρια να υποδέχονται τους στρατιώτες.

The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, residents took to the streets with Ukrainian flags.



Ukrainian media publish a video in which city residents meet a column of soldiers of the Armed Forces of #Ukraine.

💙💛 pic.twitter.com/YqPax2xhj0 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022

Ο Κχλάν ανέφερε τέλος ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν ανατινάξει την γέφυρα Αντονίφσκιι που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου μετά την αποχώρηση τους και ότι είχαν ανατινάξει και ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε πάντως χθες ότι η Ρωσία θέλει να μετατρέψει τη Χερσώνα σε «νεκρή πόλη» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έχουν γεμίσει νάρκες από διαμερίσματα μέχρι υπονόμους, ενώ ισχυρίζεται ότι σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν τη νότια ουκρανική πόλη από την άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Ο αξιωματούχος, Μιχαήλο Ποντόλιακ, έκανε το σχόλιο μια μέρα αφότου ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας διέταξε τα στρατεύματά του να αποσυρθούν από τη Χερσώνα για να λάβουν αμυντικές γραμμές στην απέναντι όχθη του Δνείπερου.

«Έτσι μοιάζει (ο) 'ρωσικός κόσμος': Ήρθαν, λήστεψαν, πανηγύρισαν, σκότωσαν μάρτυρες, άφησαν ερείπια και έφυγαν», έγραψε στο Twitter.

Κρεμλίνο: Δεν είναι ταπεινωτική η απόσυρση από τη Χερσώνα

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν αλλάζει το καθεστώς της περιοχής που ανακήρυξε η Ρωσία αφού την προσάρτησε από την Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε στους δημοσιογράφους ότι το καθεστώς της περιοχής είναι «καθορισμένο και μονιμοποιημένο» και δεν είναι πιθανές οι αλλαγές.

Σε ερώτηση δε του ανταποκριτή του BBC, Γουίλ Βέρνον, αν η απόσυρση των στρατευμάτων είναι ταπείνωση για τον Ρώσο πρόεδρο, ο Πεσκόφ απάντησε μονολεκτικά «όχι».

BBC: So you don’t think it’s a humiliation for the President?



Peskov: No



BBC: Is there regret in the Kremlin that you held such a ceremony, just a few weeks ago, on [annexing] Kherson?



Peskov: No — Will Vernon (@BBCWillVernon) November 11, 2022

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σε νυχτερινό διάγγελματ ου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει 44 οικισμούς καθώς προχωρούσαν προς τα νότια .

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρχε ίχνος ρωσικής παρουσίας στο Μπλαχοντάντε, 20 χιλιόμετρα βόρεια της Χερσόνας.

Αποτυχία των ρωσικών στρατευμάτων

Η αποχώρηση από την Χερσώνα, η τρίτη μεγάλη απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αποτυχίες της Μόσχας στον πόλεμο που διεξάγει, αν και η Ουκρανία ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να αμφιβάλλει για το αν τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς να δώσουν μάχη.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε την Τετάρτη, πως οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, στην οποία βρίσκεται η Χερσώνα, η μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχε καταλάβει η Μόσχα από το Φεβρουάριο που εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο κορυφαίος διοικητής του Σοϊγκού τού είπε ότι η κίνηση αυτή γίνεται για να σωθούν οι ζωές των Ρώσων στρατιωτών και για να υπερασπιστούν καλύτερα θέσεις στην άλλη όχθη του ποταμού.

Ψυχραιμία ζητεί ο Μεντβέντεφ

«Όχι στην υστερία, μη δίνεις χαρά στον εχθρό σου» είναι το μήνυμα του Μεντβέντεφ προς τους Ρώσους μετά την αποχώρηση από τη Χερσώνα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «όλα θα επιστρέψουν στο σπίτι. Στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας δήλωσε τα εξής: «Η έννοια της εδαφικής κυριαρχίας δεν έχει εκλείψει πουθενά στη χώρα μας. Όλα θα επιστρέψουν στο σπίτι. Στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το να βρίσκονται σε συναγερμό όλοι οι άνθρωποι που νοιάζονται είναι αρκετά κατανοητό, αλλά η υστερία και ο συναγερμός δεν είναι (κατανοητοί). Μη δίνεις αφορμή για χαρά στον εχθρό κοντά και μακριά. Και συχνά να του θυμίζεις το μεγαλείο και το άπειρο του ρωσικού κόσμου».

