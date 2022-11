Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία του Μικολάιφ

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτα εναντίον πολυκατοικίας νωρίς σήμερα το πρωί στη νότια ουκρανική πόλη Μικολάιφ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Σενκέβιτς.

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για επιζώντες, έγραψε ο Σενκέβιτς στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Photos of the destroyed apartment building in #Mykolaiv. pic.twitter.com/2wUuiByYxo