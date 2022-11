Ουκρανία: Κατέρρευσε στρατηγικής σημασίας γέφυρα κοντά στη Χερσώνα

Η γέφυρα Αντονίβκσιι, το μοναδικό οδικό πέρασμα από την Χερσώνα στην υπό ρωσικό έλεγχο ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, κατέρρευσε όπως μεταδίδει η εθνική τηλεόραση της Ουκρανίας επικαλούμενη μαρτυρίες ντόπιων.

Το κανάλι Suspilne μετέδωσε μια φωτογραφία που δείχνει ολόκληρα τμήματα της γέφυρας να λείπουν. Το επόμενο οδικό πέρασμα στον Δνείπερο είναι πάνω από 70 χλμ μακριά από την πόλη της Χερσώνας.

Δεν ήταν ξεκάθαρο τι προκάλεσε την κατάρρευση η οποία συμπίπτει με την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων στην απέναντι όχθη του Δνείπερου.

Πάντως, σύμφωνα με το Nexta tv, Ρώσοι προπαγανδιστές κάνουν λόγο για ανατίναξη της γέφυρας από τον στρατό τους.

#Russian propagandist Kots indirectly confirmed the blast of the #Antonivka Road Bridge by the occupiers. pic.twitter.com/2TMdP2Ci0Z