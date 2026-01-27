Η Σλοβακία κινείται νομικά κατά της ΕΕ για την πλήρη απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου

Η Σλοβακία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υιοθετήθηκε με ειδική πλειοψηφία, για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, ανέφερε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα 25 από τις 27 χώρες της Ένωσης ενέκριναν τη συμφωνία που προβλέπει πως η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος επιτρέπει την μετατόπιση αυτής της προθεσμίας μέχρι το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2027, αν μια χώρα δυσκολεύεται να πληρώσει τις αποθήκες φυσικού αερίου με προμήθειες εκτός Ρωσίας πριν από την χειμερινή περίοδο.

Οι δύο χώρες που καταψήφισαν τη συμφωνία της Δευτέρας ήταν η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα προσβάλει τον νόμο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ ο Φίκο η Σλοβακία θα συντονιστεί με τη γειτονική της χώρα.

«Θα αντιταχθούμε στην παραβίαση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας», δήλωσε ο Φίκο.

Ο Φίτσο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα σχέδια της ΕΕ να σταματήσει τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου «ενεργειακή αυτοκτονία» και δηλώνει ότι η διακοπή της διαμετακόμισης θα κοστίσει στη Σλοβακία έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.