Η Σλοβακία δεν σχεδιάζει να διακόψει άμεσα τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος, Πέτερ Πελεγκρίνι στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνομιλίες τους στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα.

Ο Τραμπ πιέζει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού αργού, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα δυσχεράνει τη χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα και θα ωθήσει τον Πούτιν προς διαπραγματεύσεις ειρήνης.

Ωστόσο, η Σλοβακία, μια χερσαία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης που συνορεύει με την Ουκρανία, αντιστέκεται, επικαλούμενη τεχνολογικά εμπόδια και περιορισμένη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών διαδρομών, αναφέρει το Bloomberg.

«Αν η αλλαγή πρόκειται να έρθει τα επόμενα χρόνια, αυτή ονομάζεται διαφοροποίηση», είπε ο Πελεγκρίνι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δήλωση που έστειλε με email το γραφείο του Σλοβάκου ηγέτη το Σάββατο.

Great meeting with @POTUS! We discussed the vital topic of 🇸🇰Slovak energy security. It's crucial for our industries to diversify natural resources—relying on just one source isn’t enough. We need 3-4 sources for both oil and gas. Grateful for the 🇺🇸 President Trump´s readiness… pic.twitter.com/xmOp3MhSaA — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) September 27, 2025

«Η Σλοβακία χρειάζεται τρεις, τέσσερις, πέντε διαφορετικές πηγές φυσικού αερίου και ενέργειας. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία με εξάρτηση από τις ΗΠΑ», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη δήλωση.

Ο Πελεγκρίνι τόνισε ότι η Σλοβακία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει επαρκώς τους προμηθευτές ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική και λογιστική υποστήριξη.

Περιέγραψε τη συνάντηση με τον Τραμπ ως εποικοδομητική, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ακούει τα επιχειρήματά του. «Είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, αλλά μου είπε ευθέως: κάνε κάτι γι’ αυτό», ανέφερε ο Πελεγκρίνι.

Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Ορμπάν αντέτεινε στον Τραμπ για θέματα ενέργειας, δηλώνοντας ότι η εγκατάλειψη του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα καταστρέψει την οικονομία της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει επίσης εμπορικά μέτρα για να περιορίσει τις τελευταίες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, όπως ανέφερε το Bloomberg στις 20 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Οι αγορές από τη Ρωσία αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ, έναντι περίπου 27% πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.