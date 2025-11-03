Η Ρωσία καθέλκυσε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το drone Poseidon (vid)

Η Ρωσία προχώρησε στην καθέλκυση του «Khabarovsk», ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου ειδικού σκοπού που αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο σκάφος-φορέα του πυρηνοκίνητου τορπίλου «Poseidon». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Σεβμάς στο Σεβεροντβίνσκ, παρουσία του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, Militarnye, ανέφερε ότι το συμβόλαιο για την κατασκευή του «Khabarovsk » υπεγράφη το 2012, ενώ η τοποθέτηση της τρόπιδας έγινε στις 27 Ιουλίου 2014, στο τμήμα Νο. 50 των ναυπηγείων Σεβμάς. Αρχικά, η καθέλκυση είχε προγραμματιστεί για το 2018, ωστόσο το έργο αντιμετώπισε επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Το πρόγραμμα προέβλεπε επίσης την έναρξη κατασκευής τριών ακόμη υποβρυχίων τύπου Project 09853 έως το 2025, τα οποία θα λειτουργούσαν ως σειριακοί φορείς του συστήματος «Ποσειδών», συγκροτώντας επιχειρησιακή ομάδα μεταξύ 2028 και 2035. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την πορεία αυτών των σχεδίων.

Μετά την καθέλκυση, το «Khabarovsk» θα υποβληθεί σε εργασίες εξοπλισμού και σε θαλάσσιες δοκιμές που αναμένεται να διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υποβρυχίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες ρωσικές πηγές, το μήκος του υπολογίζεται περίπου στα 113 μέτρα, η διάμετρος ξεπερνά τα 10 μέτρα και το εκτόπισμά του φτάνει τους 10.000 τόνους. Η μέγιστη ταχύτητα σε κατάδυση εκτιμάται στους 30–32 κόμβους, ενώ διαθέτει επιχειρησιακή αυτονομία 90 έως 120 ημερών.

⚡BREAKING

🇷🇺Russia launches new nuclear submarine Khabarovsk‑class (Project 09851)



The lead boat is named Khabarovsk (Project 09851) and is being built at Sevmash Shipyard in Severodvinsk.



The submarine is reported to have a displacement (surfaced) of about 10,000 tons.… https://t.co/kpdbSEaPl2 pic.twitter.com/fgwi0nO2yN — War Updates FC (@k_c_shivansh) November 1, 2025

Ο οπλισμός του αναμένεται να περιλαμβάνει έξι εκτοξευτές για τορπίλες Poseidon, ενώ πιθανόν να διαθέτει και συμβατικούς σωλήνες τορπιλών για αυτοάμυνα. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Μόσχα είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή δοκιμών του μη επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος «Ποσειδών», το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυρηνικό αντιδραστήρα, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόθεση της Ρωσίας να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα στους ωκεανούς.