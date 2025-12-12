Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή κατά της Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η αγωγή κατατέθηκε λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να ασκήσουν πίεση στο Βέλγιο να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει ένα σημαντικό πακέτο δανείων για το Κίεβο.

«Λόγω των παράνομων ενεργειών του αποθετηρίου Euroclear που προκαλούν ζημίες στην Τράπεζα της Ρωσίας, και υπό το φως των μηχανισμών που εξετάζονται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ή έμμεση χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της, η Τράπεζα της Ρωσίας υποβάλλει αγωγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου Euroclear για την ανάκτηση των ζημιών που υπέστη», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε δήλωσή της.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε την Παρασκευή στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες: «Μπορούμε να αναμένουμε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να κινεί κερδοσκοπικές νομικές διαδικασίες για να εμποδίσει την ΕΕ να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και να επιβάλει στη Ρωσία τη νομική υποχρέωση να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της έχει προκαλέσει».

«Η πρότασή μας είναι νομικά άρτια και πλήρως σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ και το δημόσιο διεθνές δίκαιο», δήλωσε.

Το Βέλγιο έχει αντιταχθεί στη χρήση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, λόγω ανησυχιών ότι η χώρα ενδέχεται τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα από μόνη της. Περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Euroclear, του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διάσπαρτα σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την ΕΕ.