Η Ρωσία εξαπολύει κύμα επιθέσεων στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ένα μαζικό κύμα επιθέσεων στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας από το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας νέες τακτικές για να χτυπήσει βασικούς κόμβους με drones μεγάλης εμβέλειας. Παρόλα αυτά, προς το παρόν, το δίκτυο αντέχει, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας.

«Ο πρώτος τους στόχος είναι να σπείρουν πανικό στους επιβάτες, ο δεύτερος στόχος τους είναι να πλήξουν τη συνολική οικονομία», δήλωσε ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι σε συνέντευξη που έδωσε σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου.

Δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στη στόχευση στρατιωτικού φορτίου. «Αυτά είναι, ουσιαστικά, πλήγματα σε πολιτικές υποδομές», είπε.

Εντείνονται οι επιθέσεις σε σιδηροδρόμους

Η Ukrzaliznytsia, η τεράστια κρατική σιδηροδρομική εταιρεία, απασχολεί 170.000 άτομα και έχει γίνει στόχος ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από τρεισήμισι χρόνια, αλλά οι επιθέσεις έχουν ενταθεί, προκαλώντας τακτικές καθυστερήσεις.

Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τους ανθρώπους που μετακινούνται στην Ουκρανία και εκτός της χώρας, καθώς όλες οι πολιτικές πτήσεις έχουν καθηλωθεί.

Παγκόσμιοι ηγέτες, από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μέχρι τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, έφτασαν στην εμπόλεμη Ουκρανία με τρένο.

Τα δημοφιλή βαγόνια με κρεβάτια της σιδηροδρομικής εταιρείας θεωρούνται ένας αξιόπιστος τρόπος για να ταξιδεύει κανείς κατά τη διάρκεια της νύχτας και φτάνουν νωρίς το πρωί σε πόλεις που βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά, μέχρι που η τελευταία ρωσική επίθεση προκάλεσε πολύωρες καθυστερήσεις.

Ο σιδηρόδρομος είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εμπορικών φορτίων, αν και οι όγκοι των τελευταίων έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, επηρεάζοντας αρνητικά τα οικονομικά της εταιρείας.

Ο Περτσόφσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις, οι οποίες έχουν πλήξει δεκάδες υποσταθμούς, συνδέονται με τη δραματική αύξηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας που παράγει το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

«Προηγουμένως, απλώς δεν είχαν επαρκείς πόρους για ένα μόνο μαχητικό drone, όπως ένα Shahed, για να εντοπίσουν μια ατμομηχανή. Τώρα μπορούν να αντέξουν οικονομικά να χρησιμοποιούν Shahed για να χτυπούν μεμονωμένες ατμομηχανές αντί για στρατηγικούς στόχους».

Γρήγορη ανάρρωση αλλά με κόστος

Προς το παρόν, ο σιδηρόδρομος ανακάμπτει από κάθε πλήγμα, είπε.

Η άμεση διακοπή της λειτουργίας των τρένων μετά από μια επίθεση διαρκεί συνήθως έξι έως δώδεκα ώρες και οι ηλεκτρικές ατμομηχανές απενεργοποιούνται με ντίζελ όσο αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση.

Ο Περτσόφσκι δήλωσε ότι η αναστάτωση είχε ελαχιστοποιηθεί και η διαμετακόμιση στρατιωτικών φορτίων δεν είχε επηρεαστεί.

«Είναι ένας μαραθώνιος... Μας χτυπούν, ανακάμπτουμε», είπε. «Μας χτυπούν, ανακάμπτουμε».

Από τα μέσα του καλοκαιριού, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σιδηροδρομικών γραμμών και άλλους κόμβους υποδομών με κατά μέσο όρο έξι έως επτά drones καμικάζι Shahed μεγάλης εμβέλειας τις περισσότερες νύχτες, σύμφωνα με τον Pertsovskyi.

«...ενεργούν συστηματικά, καταστρέφοντας τον έναν υποσταθμό μετά τον άλλον ή βασικούς σιδηροδρομικούς κόμβους προκειμένου να σταματήσουν τα επιβατικά τρένα και να σπείρουν πανικό και δυσπιστία στον λαό».

Πέντε ή έξι βασικοί σιδηροδρομικοί κόμβοι έχουν βομβαρδιστεί από το καλοκαίρι, είπε.

Ο σιδηρόδρομος αντιμετωπίζει επίσης δολιοφθορές από πράκτορες που έχουν στρατολογηθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοινώνουν τακτικά την κράτηση ατόμων που κατηγορούν ότι σχεδιάζουν να ανατινάξουν ευάλωτα σημεία του δικτύου.

Αυτή είναι μικρότερη απειλή από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, αλλά οι δολιοφθορές βρίσκονται σε άνοδο με δεκάδες κρούσματα να έχουν καταγραφεί φέτος, δήλωσε ο Περτσόφσκι.

Και οι ντιζελομηχανές είναι περίπου πέντε φορές πιο ακριβές στη λειτουργία τους ανά χιλιόμετρο από τις αντίστοιχες ηλεκτρικές - ένας επιπλέον πονοκέφαλος για μια εταιρεία με βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι περίπου το 30% των σιδηροδρόμων της Ουκρανίας βρίσκεται σε κύκλο «επισκευής ζημιών».

Ορισμένες γέφυρες είχαν πληγεί πολλές φορές από τις ρωσικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και επισκευάζονταν κάθε φορά, αλλά ο Περτσόφσκι αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Η εταιρεία θα συνέχιζε τον ρυθμό των επισκευών, είπε.

«Αν επιβραδύνουμε λίγο και αφήσουμε τον εχθρό να χτυπήσει και να καταστρέψει, τότε θα τον ελκύσει ακόμη περισσότερο η μυρωδιά του αίματος».