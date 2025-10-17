Η Ρωσία επέβαλε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης σε 15 αιχμαλώτους Ουκρανούς μαχητές

Δεκαπέντε μέλη μιας ουκρανικής πολιτοφυλακής καταδικάστηκαν από ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο την Παρασκευή για συμμετοχή σε «τρομοκρατική οργάνωση» και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης μεταξύ 15 και 21 ετών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας.

Οι άνδρες ήταν μέλη του Τάγματος Aidar της Ουκρανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2022. Η δίκη τους πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σε στρατιωτικό δικαστήριο στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού Memorial, ισχυρίστηκαν ότι η δίωξη των ανδρών συνιστούσε παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ρωσία το απορρίπτει αυτό, καθώς οι κατηγορίες βασίστηκαν σε φερόμενη δραστηριότητα που χρονολογείται έως και οκτώ χρόνια πριν από την έναρξη του πλήρους πολέμου μεταξύ των δύο χωρών το 2022. Οι άνδρες δεν κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου.

Το Aidar ήταν ένα από τα δεκάδες εθελοντικά τάγματα που εμφανίστηκαν στην Ουκρανία μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων το 2014 με ομάδες που υποστηρίζονταν από τη Ρωσία και ανακήρυξαν αποσχισθείσες «δημοκρατίες» στα ανατολικά της χώρας. Οι μονάδες, ορισμένες με υπερεθνικιστικές ρίζες, αργότερα απορροφήθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Οι κατηγορίες εναντίον των ανδρών αφορούσαν την περίοδο από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2022, όταν κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε απαγορευμένη τρομοκρατική ομάδα και για διάπραξη πράξεων που αποσκοπούσαν «στη βίαιη κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mash επικαλέστηκε έναν δικηγόρο των κατηγορουμένων ο οποίος δήλωσε ότι δύο από αυτούς παραδέχτηκαν την ενοχή τους, αλλά οι άλλοι 13 σχεδίαζαν να ασκήσουν έφεση.